Программа передач Домашний на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
24.06.2022
02:45 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «В погоне за мечтой». «Курьер из прошлого»
13:10 Порча. Порванные нити
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Ревнивец
14:50 Я требую любви! 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Порванные нити
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Ревнивец
00:20 Понять. Простить. «Ради любимого». «Близкий враг»
01:20 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
04:45 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
В телепрограмме возможны изменения.