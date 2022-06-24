Программа передач Домашний на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 24 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



24.06.2022



02:45 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «В погоне за мечтой». «Курьер из прошлого»

13:10 Порча. Порванные нити

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Ревнивец

14:50 Я требую любви! 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Порванные нити

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Ревнивец

00:20 Понять. Простить. «Ради любимого». «Близкий враг»

01:20 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

04:45 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



В телепрограмме возможны изменения.