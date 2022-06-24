Программа передач ТНТ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
24.06.2022
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия
15:00 Анна
17:20 Люси
19:00 Где логика? Сезон 8. 228-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 724-я серия
22:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
00:00 Стиратель
02:05 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия
03:40 Comedy Баттл. 24-я серия
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
В программе передач возможны изменения.