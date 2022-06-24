Программа передач ТНТ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 24 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия

15:00 Анна

17:20 Люси

19:00 Где логика? Сезон 8. 228-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 724-я серия

22:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»

00:00 Стиратель

02:05 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия

03:40 Comedy Баттл. 24-я серия

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия



В программе передач возможны изменения.