Программа передач СТС на 24 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 24 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:55 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:05 Три кота. Инструкция

06:10 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 3-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 10. 2-я серия

10:05 Двойной КОПец

12:15 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

12:45 Уральские пельмени. #сообразимнатроих

13:15 Уральские пельмени. Спорная помощь

14:50 Уральские пельмени. В семье не без народа

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

17:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием

19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

20:55 Лига выдающихся джентльменов

23:05 Малыш на драйве

01:25 Профессионал

03:20 Воронины. Сезон 11. 16-я серия

03:45 Воронины. Сезон 11. 18-я серия

04:05 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

04:30 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия



В программе передач возможны изменения.