Программа передач Матч ТВ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
24.06.2022
04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас
05:10 Несвободное падение. Оксана Костина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)
11:00 Есть тема!
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир
14:15 Все на Матч!
14:30 Клянемся защищать
15:30 Новости
15:35 Клянемся защищать
17:25 Лица страны. Елена Никитина
17:45 Новости
17:50 Все на Матч!
18:20 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция - Италия. Прямой эфир
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 3
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:45 Андрей Аршавин меняет профессию
03:10 Диалоги о рыбалке
03:35 Самые сильные
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.