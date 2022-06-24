Программа передач Матч ТВ на 24 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 24 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас

05:10 Несвободное падение. Оксана Костина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)

11:00 Есть тема!

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир

14:15 Все на Матч!

14:30 Клянемся защищать

15:30 Новости

15:35 Клянемся защищать

17:25 Лица страны. Елена Никитина

17:45 Новости

17:50 Все на Матч!

18:20 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция - Италия. Прямой эфир

20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 3

00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:45 Андрей Аршавин меняет профессию

03:10 Диалоги о рыбалке

03:35 Самые сильные

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.