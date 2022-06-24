Программа передач канала Звезда на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
24.06.2022
04:35 В небе «Ночные ведьмы»
06:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
06:45 Полет с космонавтом
08:40 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Музыка+
23:10 Буду помнить
00:45 Забудьте слово «смерть»
02:10 Тень
03:55 Бессмертный гарнизон
В программе передач возможны изменения.