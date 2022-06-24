Программа передач канала Звезда на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 24 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



24.06.2022



04:35 В небе «Ночные ведьмы»

06:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

06:45 Полет с космонавтом

08:40 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Музыка+

23:10 Буду помнить

00:45 Забудьте слово «смерть»

02:10 Тень

03:55 Бессмертный гарнизон



В программе передач возможны изменения.