Программа передач Золотая коллекция на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



24.06.2022



03:45 Старики-разбойники

05:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии

06:45 Малыш и Карлсон

07:00 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

07:20 Пес в сапогах

07:45 Петя и Красная шапочка

08:05 Последний лепесток

08:35 Хорошо сидим!

10:00 Нейлон 100%

11:35 Палата №6

13:05 Карусель на базарной площади

14:40 Стряпуха

15:55 Инкогнито из Петербурга

17:35 За спичками

19:20 Спортлото-82

21:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

22:45 Деловые люди

00:10 Опасно для жизни!

01:45 Зигзаг удачи

03:10 Аэлита, не приставай к мужчинам

04:30 Схватка в пурге



В телепрограмме передач возможны изменения.