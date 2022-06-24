Программа передач Золотая коллекция на 24 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 24 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
24.06.2022
03:45 Старики-разбойники
05:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии
06:45 Малыш и Карлсон
07:00 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
07:20 Пес в сапогах
07:45 Петя и Красная шапочка
08:05 Последний лепесток
08:35 Хорошо сидим!
10:00 Нейлон 100%
11:35 Палата №6
13:05 Карусель на базарной площади
14:40 Стряпуха
15:55 Инкогнито из Петербурга
17:35 За спичками
19:20 Спортлото-82
21:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
22:45 Деловые люди
00:10 Опасно для жизни!
01:45 Зигзаг удачи
03:10 Аэлита, не приставай к мужчинам
04:30 Схватка в пурге
В телепрограмме передач возможны изменения.