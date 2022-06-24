Телепрограмма ТВ России на пятницу 24 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал,

Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 24.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 АнтиФейк

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым

19:45 Поле чудес

21:00 Время

21:45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт

22:45 «Группа «Кино»-2021»

00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

01:05 Цой. Кино

01:50 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:15 Вести. Местное время

21:30 Тарас Бульба

00:00 Вести

00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

01:05 Одиночка

03:05 Плохая соседка



ТВЦ



04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой

05:20 Мой герой. Александр Любимов

06:00 Настроение

08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью. 1-я - 4-я серии

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:05 Академия. 49-я серия

12:50 Академия. 50-я серия

13:45 Мой герой. Андрей Рожков

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 9-я серия

16:05 Спецы. 10-я серия

17:00 Актёрские драмы. Роль как приговор

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Выстрел в спину. 1-я серия

19:10 Выстрел в спину. 2-я серия

20:10 Парижская тайна. 1-я серия

21:00 Парижская тайна. 2-я серия

22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой

23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки

00:30 Зорро

02:25 Три дня в Одессе

04:15 Петровка, 38

04:30 Застава в горах



НТВ



04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний

05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Под защитой. 13-я - 16-я серии

23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном

01:40 Захар Прилепин. Уроки русского

02:05 Квартирный вопрос

02:55 Таинственная Россия

03:40 Дикий. Сезон 1. Красная ртуть

04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых



Пятый канал



05:00 Известия

05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо

06:25 Операция Дезертир. 1-я - 3-я серии

09:00 Известия

09:30 Операция Дезертир. 3-я серия

10:00 Операция Дезертир. 4-я серия

11:00 Стражи Отчизны. Матрешки

12:05 Стражи Отчизны. Матрешки

13:00 Известия

13:30 Стражи Отчизны. Матрешки

13:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

14:35 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

15:30 Стражи Отчизны. Благо во смерть

16:25 Стражи Отчизны. Благо во смерть

17:30 Известия

18:00 След. Ябеда

18:50 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

19:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

20:25 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

21:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

22:00 Праздничное шоу «Алые паруса-2022»

01:00 Алые паруса

02:20 Михайло Ломоносов. 1-я - 3-я серии



Домашний



02:45 Давай разведёмся!

05:10 По делам несовершеннолетних

08:50 Давай разведёмся!

09:50 Тест на отцовство

12:05 Понять. Простить. «В погоне за мечтой». «Курьер из прошлого»

13:10 Порча. Порванные нити

13:40 Знахарка

14:15 Верну любимого. Ревнивец

14:50 Я требую любви! 1-я - 4-я серии

19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Порванные нити

23:10 Знахарка

23:45 Верну любимого. Ревнивец

00:20 Понять. Простить. «Ради любимого». «Близкий враг»

01:20 Тест на отцовство

03:05 Давай разведёмся!

04:45 6 кадров

04:50 По делам несовершеннолетних



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия

07:00 Простоквашино

09:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии

14:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия

14:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия

15:00 Анна

17:20 Люси

19:00 Где логика? Сезон 8. 228-я серия

20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия

21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 724-я серия

22:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»

00:00 Стиратель

02:05 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия

02:50 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия

03:40 Comedy Баттл. 24-я серия

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия



СТС



04:55 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

05:20 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия

06:05 Три кота. Инструкция

06:10 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 3-я серия

09:30 ПроСТО кухня. Сезон 10. 2-я серия

10:05 Двойной КОПец

12:15 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес

12:45 Уральские пельмени. #сообразимнатроих

13:15 Уральские пельмени. Спорная помощь

14:50 Уральские пельмени. В семье не без народа

16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

17:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием

19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

20:55 Лига выдающихся джентльменов

23:05 Малыш на драйве

01:25 Профессионал

03:20 Воронины. Сезон 11. 16-я серия

03:45 Воронины. Сезон 11. 18-я серия

04:05 Воронины. Сезон 11. 19-я серия

04:30 Воронины. Сезон 11. 20-я серия

04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия



Матч ТВ



04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас

05:10 Несвободное падение. Оксана Костина

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:45 Новости

08:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)

11:00 Есть тема!

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир

14:15 Все на Матч!

14:30 Клянемся защищать

15:30 Новости

15:35 Клянемся защищать

17:25 Лица страны. Елена Никитина

17:45 Новости

17:50 Все на Матч!

18:20 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция - Италия. Прямой эфир

20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

22:55 Есть тема!

23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 3

00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»

01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес Темптейшен»

02:45 Андрей Аршавин меняет профессию

03:10 Диалоги о рыбалке

03:35 Самые сильные

04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 Документальный проект

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Живое

21:55 Вне/себя

23:00 Новости

23:25 Вне/себя

00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга

01:05 Неуловимые

02:40 Мерцающий

04:05 Невероятно интересные истории



Звезда



04:35 В небе «Ночные ведьмы»

06:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»

06:45 Полет с космонавтом

08:40 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

13:00 Новости дня

13:25 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии

18:00 Новости дня

18:40 Время героев

18:55 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии

21:15 Здравствуйте, товарищи!

22:15 Музыка+

23:10 Буду помнить

00:45 Забудьте слово «смерть»

02:10 Тень

03:55 Бессмертный гарнизон



Мосфильм. Золотая коллекция



03:45 Старики-разбойники

05:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии

06:45 Малыш и Карлсон

07:00 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»

07:20 Пес в сапогах

07:45 Петя и Красная шапочка

08:05 Последний лепесток

08:35 Хорошо сидим!

10:00 Нейлон 100%

11:35 Палата №6

13:05 Карусель на базарной площади

14:40 Стряпуха

15:55 Инкогнито из Петербурга

17:35 За спичками

19:20 Спортлото-82

21:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

22:45 Деловые люди

00:10 Опасно для жизни!

01:45 Зигзаг удачи

03:10 Аэлита, не приставай к мужчинам

04:30 Схватка в пурге



Время начала передач - московское.



















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