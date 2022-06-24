Телепрограмма ТВ России на пятницу 24 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на пятницу 24 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал,
Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 24.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 АнтиФейк
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым
19:45 Поле чудес
21:00 Время
21:45 К 60-летию Виктора Цоя. Последний концерт
22:45 «Группа «Кино»-2021»
00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01:05 Цой. Кино
01:50 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:15 Вести. Местное время
21:30 Тарас Бульба
00:00 Вести
00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01:05 Одиночка
03:05 Плохая соседка
ТВЦ
04:45 Людмила Касаткина. Укрощение строптивой
05:20 Мой герой. Александр Любимов
06:00 Настроение
08:00 Адвокатъ Ардашевъ. Маскарадъ со смертью. 1-я - 4-я серии
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:05 Академия. 49-я серия
12:50 Академия. 50-я серия
13:45 Мой герой. Андрей Рожков
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 9-я серия
16:05 Спецы. 10-я серия
17:00 Актёрские драмы. Роль как приговор
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Выстрел в спину. 1-я серия
19:10 Выстрел в спину. 2-я серия
20:10 Парижская тайна. 1-я серия
21:00 Парижская тайна. 2-я серия
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
23:00 Приют комедиантов. Путевые заметки
00:30 Зорро
02:25 Три дня в Одессе
04:15 Петровка, 38
04:30 Застава в горах
НТВ
04:45 Улицы разбитых фонарей-8. Третий лишний
05:35 Улицы разбитых фонарей-8. Последний бестселлер
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч 3. «Контрабандный товар», 2-я серия. «Стройка века», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Под защитой. 13-я - 16-я серии
23:55 «Своя правда» с Романом Бабаяном
01:40 Захар Прилепин. Уроки русского
02:05 Квартирный вопрос
02:55 Таинственная Россия
03:40 Дикий. Сезон 1. Красная ртуть
04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых
Пятый канал
05:00 Известия
05:35 Улицы разбитых фонарей 4. Долго и счастливо
06:25 Операция Дезертир. 1-я - 3-я серии
09:00 Известия
09:30 Операция Дезертир. 3-я серия
10:00 Операция Дезертир. 4-я серия
11:00 Стражи Отчизны. Матрешки
12:05 Стражи Отчизны. Матрешки
13:00 Известия
13:30 Стражи Отчизны. Матрешки
13:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
14:35 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
15:30 Стражи Отчизны. Благо во смерть
16:25 Стражи Отчизны. Благо во смерть
17:30 Известия
18:00 След. Ябеда
18:50 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
19:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
20:25 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
21:10 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
22:00 Праздничное шоу «Алые паруса-2022»
01:00 Алые паруса
02:20 Михайло Ломоносов. 1-я - 3-я серии
Домашний
02:45 Давай разведёмся!
05:10 По делам несовершеннолетних
08:50 Давай разведёмся!
09:50 Тест на отцовство
12:05 Понять. Простить. «В погоне за мечтой». «Курьер из прошлого»
13:10 Порча. Порванные нити
13:40 Знахарка
14:15 Верну любимого. Ревнивец
14:50 Я требую любви! 1-я - 4-я серии
19:00 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Порванные нити
23:10 Знахарка
23:45 Верну любимого. Ревнивец
00:20 Понять. Простить. «Ради любимого». «Близкий враг»
01:20 Тест на отцовство
03:05 Давай разведёмся!
04:45 6 кадров
04:50 По делам несовершеннолетних
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 3. 63-я серия - «Финал»
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 20-я серия
07:00 Простоквашино
09:00 СашаТаня. 109-я - 118-я серии
14:00 СашаТаня. Сезон 4. 119-я серия
14:30 СашаТаня. Сезон 4. 120-я серия
15:00 Анна
17:20 Люси
19:00 Где логика? Сезон 8. 228-я серия
20:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 242-я серия
21:00 Комеди Клаб. Сезон 17. 724-я серия
22:00 Comedy Баттл. 21-я серия - «Финал»
00:00 Стиратель
02:05 Импровизация. Сезон 4. 107-я серия
02:50 Импровизация. Сезон 4. 108-я серия
03:40 Comedy Баттл. 24-я серия
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
СТС
04:55 Воронины. Сезон 11. 19-я серия
05:20 Воронины. Сезон 11. 20-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 6. 58-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 102-я серия
06:05 Три кота. Инструкция
06:10 Три кота. Танец Миу-Миу с Карамелькой
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 8. 3-я серия
09:30 ПроСТО кухня. Сезон 10. 2-я серия
10:05 Двойной КОПец
12:15 Уральские пельмени. #спортивныйинтерес
12:45 Уральские пельмени. #сообразимнатроих
13:15 Уральские пельмени. Спорная помощь
14:50 Уральские пельмени. В семье не без народа
16:15 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
17:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием
19:20 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
20:55 Лига выдающихся джентльменов
23:05 Малыш на драйве
01:25 Профессионал
03:20 Воронины. Сезон 11. 16-я серия
03:45 Воронины. Сезон 11. 18-я серия
04:05 Воронины. Сезон 11. 19-я серия
04:30 Воронины. Сезон 11. 20-я серия
04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
Матч ТВ
04:10 Смешанные единоборства. ACA. А.-А. Абдулвахабов - Х. Диас
05:10 Несвободное падение. Оксана Костина
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:45 Новости
08:50 Футбол. Лига чемпионов. «Бавария» (Германия) - ПСЖ (Франция)
11:00 Есть тема!
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир
14:15 Все на Матч!
14:30 Клянемся защищать
15:30 Новости
15:35 Клянемся защищать
17:25 Лица страны. Елена Никитина
17:45 Новости
17:50 Все на Матч!
18:20 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). Франция - Италия. Прямой эфир
20:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
22:55 Есть тема!
23:15 Karate Combat-2022. Эпизод 3
00:50 Автоспорт. Российская Дрифт серия «Европа»
01:45 Американский футбол. Лига легенд. Женщины. Финал. «Сиэтл Мист» - «Лос-Анджелес Темптейшен»
02:45 Андрей Аршавин меняет профессию
03:10 Диалоги о рыбалке
03:35 Самые сильные
04:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 Документальный проект
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Живое
21:55 Вне/себя
23:00 Новости
23:25 Вне/себя
00:40 Алые паруса-2022. Прямая трансляция из Санкт-Петербурга
01:05 Неуловимые
02:40 Мерцающий
04:05 Невероятно интересные истории
Звезда
04:35 В небе «Ночные ведьмы»
06:00 Легенды госбезопасности. Исхак Ахмеров. Мистер «Резидент»
06:45 Полет с космонавтом
08:40 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
13:00 Новости дня
13:25 Застава Жилина. 1-я - 5-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии
18:00 Новости дня
18:40 Время героев
18:55 Застава Жилина. 6-я - 12-я серии
21:15 Здравствуйте, товарищи!
22:15 Музыка+
23:10 Буду помнить
00:45 Забудьте слово «смерть»
02:10 Тень
03:55 Бессмертный гарнизон
Мосфильм. Золотая коллекция
03:45 Старики-разбойники
05:10 Тайны следствия-2. «Марионетки», 1-я и 2-я серии
06:45 Малыш и Карлсон
07:00 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
07:20 Пес в сапогах
07:45 Петя и Красная шапочка
08:05 Последний лепесток
08:35 Хорошо сидим!
10:00 Нейлон 100%
11:35 Палата №6
13:05 Карусель на базарной площади
14:40 Стряпуха
15:55 Инкогнито из Петербурга
17:35 За спичками
19:20 Спортлото-82
21:00 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
22:45 Деловые люди
00:10 Опасно для жизни!
01:45 Зигзаг удачи
03:10 Аэлита, не приставай к мужчинам
04:30 Схватка в пурге
Время начала передач - московское.