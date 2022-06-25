Телепрограмма ТВ России на пятницу 25 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 25 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал,
Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 25.06.2022
Первый канал
01:50 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Памяти Юрия Шатунова. «Шипы белых роз»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 «Парад побежденных»
14:35 Семь невест ефрейтора Збруева
15:00 Новости
15:20 Семь невест ефрейтора Збруева
16:50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка»
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу
19:25 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы
01:10 «Есть ли жизнь на Марсе?» К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова
02:00 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды. Владимирская область. Простокваша
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Доктор Мясников
12:30 Идеальная жертва. 1-я - 5-я серии
17:00 Вести
18:00 Привет, Андрей! Юра Шатунов - по вашим многочисленным просьбам!
20:00 Вести
21:00 Чужая семья
00:55 Запах лаванды
ТВЦ
04:30 Застава в горах
06:10 Выстрел в спину. 1-я серия
06:50 Выстрел в спину. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве
08:05 Зойкина любовь. 1-я серия
09:00 Зойкина любовь. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Сергей Кузнецов
10:30 Москва резиновая
11:00 Помощница. 1-я серия
11:30 События
11:45 Помощница. 2-я серия
13:25 Не в деньгах счастье. 1-я серия
14:30 События
14:45 Не в деньгах счастье. 2-я - 4-я серии
17:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 90-е. Ритуальный Клондайк
00:10 Дикие деньги. Убить банкира
00:50 Специальный репортаж. Война памяти
01:20 Хватит слухов! 52-я серия
01:45 Месть брошенных жён
02:25 Охотницы на миллионеров
03:05 Проклятые звёзды
03:45 Тайные дети звезд
04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор
НТВ
04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых
05:15 ЧП. Расследование
05:40 День отчаяния
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия
02:05 Дачный ответ
02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник
03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо
04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель
Пятый канал
05:00 Михайло Ломоносов. 3-я - 9-я серии
14:25 Алые паруса
16:10 Собака на сене. 1-я серия
17:35 Собака на сене. 2-я серия
18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия
19:05 Самогонщики. 1-я серия
19:30 След. Смертельное влечение
20:20 След. Любой ценой
21:00 След. Семеро по лавкам
21:50 След. Козырь против депрессии
22:35 След. Наживка
23:15 След. Ревизор
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске
02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1
03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2
03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место
Домашний
04:50 По делам несовершеннолетних
06:30 6 кадров
07:25 День расплаты. 1-я - 4-я серии
11:20 Переезд. 1-я и 2-я серии
14:55 Переезд. 1-я и 2-я серии
19:00 Великолепный век. 97-я и 98-я серии
22:40 Психология любви. 1-я - 4-я серии
02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
ТНТ
04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии
09:00 Битва пикников. 10-я серия
09:30 Модные игры. 2-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 26-я серии
13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»
03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия
04:15 Comedy Баттл. 25-я серия
СТС
04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Ох и Ах
06:35 Ох и Ах идут в поход
06:45 Три кота
06:55 Три кота. В гостях у Горчицы
07:00 Три кота. Сюрприз для мамы
07:10 Три кота
07:20 Три кота. Котята спешат на помощь
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
10:55 Миссия невыполнима: Последствия
13:55 Иллюзия обмана
16:05 Иллюзия обмана 2
18:40 План игры
21:00 Полтора шпиона
23:05 Регби. Приют отверженных
00:05 Регби. Чемпионка России
01:05 Регби. Андердоги
02:00 Регби. Что наша жизнь
02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я - 6-я серии
Матч ТВ
03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Ну, погоди!
09:20 13 убийц
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии
13:45 Все на Матч!
14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup»
17:00 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup». Финал
23:45 Молодой мастер
01:45 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
02:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
03:35 Самые сильные
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
РЕН ТВ
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин
18:00 Крокодил Данди
19:30 Новости
20:00 Крокодил Данди
20:30 Крокодил Данди-2
22:45 Одинокий Рейнджер
23:00 Новости
23:25 Одинокий Рейнджер
02:00 Помпеи
03:35 Неуловимые
Звезда
03:55 Бессмертный гарнизон
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Школьный вальс
07:35 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Золотые рога
09:20 Легенды науки. Владимир Демихов
10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин
10:55 Война миров. Катуков против Гудериана
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Виктор Цой
13:40 Круиз-контроль
14:15 Узник замка Иф
18:00 Новости дня
18:30 Узник замка Иф
19:30 Фронт за линией фронта
22:25 Фронт в тылу врага
01:00 Внимание! Всем постам
02:15 Медовый месяц
03:45 Золотые рога
04:55 Подкидыш
Мосфильм. Золотая коллекция
04:30 Схватка в пурге
05:55 Дети Дон-Кихота
07:10 Садко
08:50 За витриной универмага
10:25 Неподдающиеся
11:55 Маленькие трагедии
16:10 Берегите женщин
18:40 Артистка из Грибова
21:05 Любовь и голуби
23:00 Визит дамы
01:30 Интердевочка
03:55 Кадриль
Время начала передач - московское.