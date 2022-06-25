Телепрограмма ТВ России на субботу 25 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на субботу 25 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал,

Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 25.06.2022



Первый канал



01:50 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Памяти Юрия Шатунова. «Шипы белых роз»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 «Парад побежденных»

14:35 Семь невест ефрейтора Збруева

15:00 Новости

15:20 Семь невест ефрейтора Збруева

16:50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка»

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу

19:25 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы

01:10 «Есть ли жизнь на Марсе?» К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова

02:00 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



Россия 1



05:00 Утро России. Суббота

08:00 Вести. Местное время

08:20 Местное время. Суббота

08:35 По секрету всему свету

09:00 Формула еды. Владимирская область. Простокваша

09:25 Пятеро на одного

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:25 Доктор Мясников

12:30 Идеальная жертва. 1-я - 5-я серии

17:00 Вести

18:00 Привет, Андрей! Юра Шатунов - по вашим многочисленным просьбам!

20:00 Вести

21:00 Чужая семья

00:55 Запах лаванды



ТВЦ



04:30 Застава в горах

06:10 Выстрел в спину. 1-я серия

06:50 Выстрел в спину. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве

08:05 Зойкина любовь. 1-я серия

09:00 Зойкина любовь. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Сергей Кузнецов

10:30 Москва резиновая

11:00 Помощница. 1-я серия

11:30 События

11:45 Помощница. 2-я серия

13:25 Не в деньгах счастье. 1-я серия

14:30 События

14:45 Не в деньгах счастье. 2-я - 4-я серии

17:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 90-е. Ритуальный Клондайк

00:10 Дикие деньги. Убить банкира

00:50 Специальный репортаж. Война памяти

01:20 Хватит слухов! 52-я серия

01:45 Месть брошенных жён

02:25 Охотницы на миллионеров

03:05 Проклятые звёзды

03:45 Тайные дети звезд

04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор



НТВ



04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых

05:15 ЧП. Расследование

05:40 День отчаяния

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия

02:05 Дачный ответ

02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник

03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо

04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель



Пятый канал



05:00 Михайло Ломоносов. 3-я - 9-я серии

14:25 Алые паруса

16:10 Собака на сене. 1-я серия

17:35 Собака на сене. 2-я серия

18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия

19:05 Самогонщики. 1-я серия

19:30 След. Смертельное влечение

20:20 След. Любой ценой

21:00 След. Семеро по лавкам

21:50 След. Козырь против депрессии

22:35 След. Наживка

23:15 След. Ревизор

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске

02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1

03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2

03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место



Домашний



04:50 По делам несовершеннолетних

06:30 6 кадров

07:25 День расплаты. 1-я - 4-я серии

11:20 Переезд. 1-я и 2-я серии

14:55 Переезд. 1-я и 2-я серии

19:00 Великолепный век. 97-я и 98-я серии

22:40 Психология любви. 1-я - 4-я серии

02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии



ТНТ



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии

09:00 Битва пикников. 10-я серия

09:30 Модные игры. 2-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 26-я серии

13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»

03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

04:15 Comedy Баттл. 25-я серия



СТС



04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Ох и Ах

06:35 Ох и Ах идут в поход

06:45 Три кота

06:55 Три кота. В гостях у Горчицы

07:00 Три кота. Сюрприз для мамы

07:10 Три кота

07:20 Три кота. Котята спешат на помощь

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

10:55 Миссия невыполнима: Последствия

13:55 Иллюзия обмана

16:05 Иллюзия обмана 2

18:40 План игры

21:00 Полтора шпиона

23:05 Регби. Приют отверженных

00:05 Регби. Чемпионка России

01:05 Регби. Андердоги

02:00 Регби. Что наша жизнь

02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я - 6-я серии



Матч ТВ



03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Прямая трансляция из США. Э. Брито - Л. Паломино

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Ну, погоди!

09:20 13 убийц

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии

13:45 Все на Матч!

14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup»

17:00 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup». Финал

23:45 Молодой мастер

01:45 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»

02:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

03:35 Самые сильные

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы



РЕН ТВ



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин

18:00 Крокодил Данди

19:30 Новости

20:00 Крокодил Данди

20:30 Крокодил Данди-2

22:45 Одинокий Рейнджер

23:00 Новости

23:25 Одинокий Рейнджер

02:00 Помпеи

03:35 Неуловимые



Звезда



03:55 Бессмертный гарнизон

05:20 Перелом. Хроника Победы

05:45 Оружие Победы

06:00 Школьный вальс

07:35 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Золотые рога

09:20 Легенды науки. Владимир Демихов

10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин

10:55 Война миров. Катуков против Гудериана

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Виктор Цой

13:40 Круиз-контроль

14:15 Узник замка Иф

18:00 Новости дня

18:30 Узник замка Иф

19:30 Фронт за линией фронта

22:25 Фронт в тылу врага

01:00 Внимание! Всем постам

02:15 Медовый месяц

03:45 Золотые рога

04:55 Подкидыш



Мосфильм. Золотая коллекция



04:30 Схватка в пурге

05:55 Дети Дон-Кихота

07:10 Садко

08:50 За витриной универмага

10:25 Неподдающиеся

11:55 Маленькие трагедии

16:10 Берегите женщин

18:40 Артистка из Грибова

21:05 Любовь и голуби

23:00 Визит дамы

01:30 Интердевочка

03:55 Кадриль



Время начала передач - московское.



















Программа передач СТС на 25 июня 2022 года Программа передач ТНТ на 25 июня 2022 года Программа передач Пятого канала на 25 июня 2022 года Программа передач ТВЦ на 25 июня 2022 года Телепрограмма ТВ России на пятницу 24 июня 2022 года









Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»



В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли. Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ



31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года. 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю



В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров. Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ



Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года. Как улучшить работу мозга?



Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









