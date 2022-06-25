Программа передач Первого канала на 25 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 25 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
25.06.2022
01:50 Информационный канал
06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники
09:45 Слово пастыря
10:00 Новости
10:15 Памяти Юрия Шатунова. «Шипы белых роз»
11:20 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:35 «Парад побежденных»
14:35 Семь невест ефрейтора Збруева
15:00 Новости
15:20 Семь невест ефрейтора Збруева
16:50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка»
18:00 Вечерние новости
18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу
19:25 Пусть говорят
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером
23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы
01:10 «Есть ли жизнь на Марсе?» К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова
02:00 Наедине со всеми
04:10 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.