Программа передач Первого канала на 25 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 25 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



25.06.2022



01:50 Информационный канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»

09:00 Умницы и умники

09:45 Слово пастыря

10:00 Новости

10:15 Памяти Юрия Шатунова. «Шипы белых роз»

11:20 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:35 «Парад побежденных»

14:35 Семь невест ефрейтора Збруева

15:00 Новости

15:20 Семь невест ефрейтора Збруева

16:50 «Наталья Варлей. Одна маленькая, но гордая птичка»

18:00 Вечерние новости

18:20 На самом деле. Жанна Эппле вызывает на детектор лжи племянницу

19:25 Пусть говорят

21:00 Время

21:35 Сегодня вечером

23:10 Лига Бокса. Интерконтинентальный Кубок. Финал. Прямой эфир из Москвы

01:10 «Есть ли жизнь на Марсе?» К 110-летию со дня рождения Сергея Филиппова

02:00 Наедине со всеми

04:10 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.