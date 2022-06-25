Программа передач ТВЦ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 25 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



25.06.2022



04:30 Застава в горах

06:10 Выстрел в спину. 1-я серия

06:50 Выстрел в спину. 2-я серия

07:35 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве

08:05 Зойкина любовь. 1-я серия

09:00 Зойкина любовь. 2-я серия

10:00 Самый вкусный день. Сергей Кузнецов

10:30 Москва резиновая

11:00 Помощница. 1-я серия

11:30 События

11:45 Помощница. 2-я серия

13:25 Не в деньгах счастье. 1-я серия

14:30 События

14:45 Не в деньгах счастье. 2-я - 4-я серии

17:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии

21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым

22:00 Право знать!

23:15 События

23:25 90-е. Ритуальный Клондайк

00:10 Дикие деньги. Убить банкира

00:50 Специальный репортаж. Война памяти

01:20 Хватит слухов! 52-я серия

01:45 Месть брошенных жён

02:25 Охотницы на миллионеров

03:05 Проклятые звёзды

03:45 Тайные дети звезд

04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор



В программе передач возможны изменения.