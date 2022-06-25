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Программа передач ТВЦ на 25 июня 2022 года


Телепрограмма ТВЦ на 25 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.

25.06.2022

04:30 Застава в горах
06:10 Выстрел в спину. 1-я серия
06:50 Выстрел в спину. 2-я серия
07:35 Православная энциклопедия. Разговор со священником Алексием Уминским. Свободная тема. Путешествие в Полотняный Завод. Духовный портрет в русском изобразительном искусстве
08:05 Зойкина любовь. 1-я серия
09:00 Зойкина любовь. 2-я серия
10:00 Самый вкусный день. Сергей Кузнецов
10:30 Москва резиновая
11:00 Помощница. 1-я серия
11:30 События
11:45 Помощница. 2-я серия
13:25 Не в деньгах счастье. 1-я серия
14:30 События
14:45 Не в деньгах счастье. 2-я - 4-я серии
17:25 Не в деньгах счастье-2. 1-я - 4-я серии
21:00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым
22:00 Право знать!
23:15 События
23:25 90-е. Ритуальный Клондайк
00:10 Дикие деньги. Убить банкира
00:50 Специальный репортаж. Война памяти
01:20 Хватит слухов! 52-я серия
01:45 Месть брошенных жён
02:25 Охотницы на миллионеров
03:05 Проклятые звёзды
03:45 Тайные дети звезд
04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор

В программе передач возможны изменения.









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