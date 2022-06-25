Программа передач НТВ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 25 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



25.06.2022



04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых

05:15 ЧП. Расследование

05:40 День отчаяния

07:20 Смотр

08:00 Сегодня

08:20 Поедем, поедим!

09:20 Едим дома

10:00 Сегодня в Москве

10:20 Главная дорога

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«

12:00 Квартирный вопрос

13:05 Однажды...

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 По следу монстра

19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика

00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном

00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия

02:05 Дачный ответ

02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник

03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо

04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель



В программе передач возможны изменения.