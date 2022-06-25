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Программа передач НТВ на 25 июня 2022 года


Телепрограмма НТВ на 25 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.

25.06.2022

04:25 Дикий. Сезон 1. Кино для взрослых
05:15 ЧП. Расследование
05:40 День отчаяния
07:20 Смотр
08:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим!
09:20 Едим дома
10:00 Сегодня в Москве
10:20 Главная дорога
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым«
12:00 Квартирный вопрос
13:05 Однажды...
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 По следу монстра
19:00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
20:20 Основано на реальных событиях. Подвиг разведчика
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00:50 Квартирник НТВ у Маргулиса. Эпидемия
02:05 Дачный ответ
02:55 Агентство скрытых камер. Бедный художник
03:25 Дикий. Сезон 1. Фамильное гнездо
04:10 Дикий. Сезон 1. Телохранитель

В программе передач возможны изменения.









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