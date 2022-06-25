Программа передач Пятого канала на 25 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
25.06.2022
05:00 Михайло Ломоносов. 3-я - 9-я серии
14:25 Алые паруса
16:10 Собака на сене. 1-я серия
17:35 Собака на сене. 2-я серия
18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия
19:05 Самогонщики. 1-я серия
19:30 След. Смертельное влечение
20:20 След. Любой ценой
21:00 След. Семеро по лавкам
21:50 След. Козырь против депрессии
22:35 След. Наживка
23:15 След. Ревизор
00:00 Известия. Главное
00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске
02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1
03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2
03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место
В программе передач возможны изменения.