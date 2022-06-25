Программа передач Пятого канала на 25 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 25 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



25.06.2022



05:00 Михайло Ломоносов. 3-я - 9-я серии

14:25 Алые паруса

16:10 Собака на сене. 1-я серия

17:35 Собака на сене. 2-я серия

18:50 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия

19:05 Самогонщики. 1-я серия

19:30 След. Смертельное влечение

20:20 След. Любой ценой

21:00 След. Семеро по лавкам

21:50 След. Козырь против депрессии

22:35 След. Наживка

23:15 След. Ревизор

00:00 Известия. Главное

00:55 Прокурорская проверка. Ужас в маске

02:05 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом 1

03:00 Прокурорская проверка. Ребенок с секретом-2

03:45 Прокурорская проверка. Старикам тут не место



В программе передач возможны изменения.