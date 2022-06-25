Программа передач ТНТ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 25 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



25.06.2022



04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия

05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия

06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии

09:00 Битва пикников. 10-я серия

09:30 Модные игры. 2-я серия

10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 26-я серии

13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии

21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия

23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия

23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия

01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»

03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия

04:15 Comedy Баттл. 25-я серия



В программе передач возможны изменения.