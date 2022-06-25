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Программа передач ТНТ на 25 июня 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 25 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

25.06.2022

04:30 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 64-я серия
05:20 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 65-я серия
06:10 Однажды в России. Спецдайджест. 21-я - 23-я серии
09:00 Битва пикников. 10-я серия
09:30 Модные игры. 2-я серия
10:00 Однажды в России. Спецдайджест. 24-я - 26-я серии
13:00 Жуки. 1-я - 16-я серии
21:00 Музыкальная интуиция. 8-я серия
23:00 ХБ. Сезон 2. 20-я серия
23:30 ХБ. Сезон 2. 21-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 358-я серия
01:25 Битва экстрасенсов. 359-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 109-я серия - «Новогодний выпуск»
03:25 Импровизация. Сезон 4. 110-я серия
04:15 Comedy Баттл. 25-я серия

В программе передач возможны изменения.









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