Программа передач СТС на 25 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



25.06.2022



04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия

05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия

05:40 6 кадров

06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия

06:05 Фиксики

06:25 Ох и Ах

06:35 Ох и Ах идут в поход

06:45 Три кота

06:55 Три кота. В гостях у Горчицы

07:00 Три кота. Сюрприз для мамы

07:10 Три кота

07:20 Три кота. Котята спешат на помощь

07:25 Три кота. Праздник моря

07:30 Приключения Вуди и его друзей

08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие

08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет

08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия

09:30 ПроСТО кухня

10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»

10:55 Миссия невыполнима: Последствия

13:55 Иллюзия обмана

16:05 Иллюзия обмана 2

18:40 План игры

21:00 Полтора шпиона

23:05 Регби. Приют отверженных

00:05 Регби. Чемпионка России

01:05 Регби. Андердоги

02:00 Регби. Что наша жизнь

02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я - 6-я серии



В программе передач возможны изменения.