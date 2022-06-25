Программа передач СТС на 25 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 25 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
25.06.2022
04:50 Воронины. Сезон 12. 1-я серия
05:15 Воронины. Сезон 12. 2-я серия
05:40 6 кадров
06:00 Ералаш. Сезон 1. 106-я серия
06:05 Фиксики
06:25 Ох и Ах
06:35 Ох и Ах идут в поход
06:45 Три кота
06:55 Три кота. В гостях у Горчицы
07:00 Три кота. Сюрприз для мамы
07:10 Три кота
07:20 Три кота. Котята спешат на помощь
07:25 Три кота. Праздник моря
07:30 Приключения Вуди и его друзей
08:00 Лекс и Плу. Космические таксисты. Счастливое созвездие
08:15 Лекс и Плу. Космические таксисты. Потерянный свет
08:25 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ф»
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 11. 20-я серия
09:30 ПроСТО кухня
10:00 Уральские пельмени. Азбука «Уральских пельменей». «Ч»
10:55 Миссия невыполнима: Последствия
13:55 Иллюзия обмана
16:05 Иллюзия обмана 2
18:40 План игры
21:00 Полтора шпиона
23:05 Регби. Приют отверженных
00:05 Регби. Чемпионка России
01:05 Регби. Андердоги
02:00 Регби. Что наша жизнь
02:45 Воронины. Сезон 12. 1-я - 6-я серии
В программе передач возможны изменения.