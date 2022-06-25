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Программа передач Матч ТВ на 25 июня 2022 года


Телепрограмма Матч ТВ на 25 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.

25.06.2022

03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир из США
07:00 Новости
07:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Ну, погоди!
09:20 13 убийц
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии
13:45 Все на Матч!
14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup»
17:00 Все на Матч!
17:20 Новости
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы
19:15 Все на Матч!
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир
22:15 Все на Матч!
23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup». Финал
23:45 Молодой мастер
01:45 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
02:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»
03:35 Самые сильные
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы

В программе передач возможны изменения.









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