Программа передач Матч ТВ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 25 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



25.06.2022



03:30 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино. Прямой эфир из США

07:00 Новости

07:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Ну, погоди!

09:20 13 убийц

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии

13:45 Все на Матч!

14:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup»

17:00 Все на Матч!

17:20 Новости

17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы

19:15 Все на Матч!

19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит». Прямой эфир

22:15 Все на Матч!

23:00 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 «Лига Ставок City Cup». Финал

23:45 Молодой мастер

01:45 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»

02:50 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов»

03:35 Самые сильные

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы



В программе передач возможны изменения.