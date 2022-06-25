Программа передач РЕН ТВ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 25 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.
25.06.2022
05:00 Невероятно интересные истории
07:00 С бодрым утром!
08:00 О вкусной и здоровой пище
08:30 Новости
09:00 Минтранс
10:00 Самая полезная программа
11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
12:30 Новости
13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
14:30 СОВБЕЗ
15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов
16:30 Новости
17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин
18:00 Крокодил Данди
19:30 Новости
20:00 Крокодил Данди
20:30 Крокодил Данди-2
22:45 Одинокий Рейнджер
23:00 Новости
23:25 Одинокий Рейнджер
02:00 Помпеи
03:35 Неуловимые
В программе передач возможны изменения.