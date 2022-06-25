Программа передач РЕН ТВ на 25 июня 2022 года

Телепрограмма РЕН ТВ на 25 июня 2022 года. В эфире РЕН ТВ запланированы следующие передачи.



25.06.2022



05:00 Невероятно интересные истории

07:00 С бодрым утром!

08:00 О вкусной и здоровой пище

08:30 Новости

09:00 Минтранс

10:00 Самая полезная программа

11:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

12:30 Новости

13:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

14:30 СОВБЕЗ

15:30 Документальный спецпроект. Капкан для Украины: тактика военных котлов

16:30 Новости

17:00 Засекреченные списки. Почему Украины не будет? 5 главных причин

18:00 Крокодил Данди

19:30 Новости

20:00 Крокодил Данди

20:30 Крокодил Данди-2

22:45 Одинокий Рейнджер

23:00 Новости

23:25 Одинокий Рейнджер

02:00 Помпеи

03:35 Неуловимые



В программе передач возможны изменения.