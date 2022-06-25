Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Программа передач канала Звезда на 25 июня 2022 года


Телепрограмма канала Звезда на 25 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.

25.06.2022

03:55 Бессмертный гарнизон
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Школьный вальс
07:35 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Золотые рога
09:20 Легенды науки. Владимир Демихов
10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин
10:55 Война миров. Катуков против Гудериана
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Виктор Цой
13:40 Круиз-контроль
14:15 Узник замка Иф
18:00 Новости дня
18:30 Узник замка Иф
19:30 Фронт за линией фронта
22:25 Фронт в тылу врага
01:00 Внимание! Всем постам
02:15 Медовый месяц
03:45 Золотые рога
04:55 Подкидыш

В программе передач возможны изменения.









  • Телепрограмма ТВ России на пятницу 25 июня 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 24 июня 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 23 июня 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 22 июня 2022 года
  • Программа передач канала Звезда на 21 июня 2022 года
    •




    Плей-офф НХЛ 2021/2022. Расписание финала Кубка Стэнли «Колорадо» - «Тампа-Бэй»

    Плей-офф НХЛ, Кубок Стэнли 2022

    В плей-офф НХЛ 2021/2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Стэнли.

    Чемпионат России по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей РПЛ

    Чемпионат России по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    31-й сезон в высшем дивизионе чемпионата России по футболу начнется 15 июля 2022 года и завершится 3 июня 2023 года.

    50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли за всю историю

    Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли

    В списке 50 лучших бомбардиров Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ) за всю историю четверо россиян - Евгений Малкин, Сергей Федоров, Александр Овечкин и Никита Кучеров.

    Чемпионат Англии по футболу 2022/2023. Расписание и результаты матчей АПЛ

    Чемпионат Англии по футболу 2022 2023. Премьер-лига

    Сезон в элитном дивизионе чемпионата Англии по футболу начнется 5 августа 2022 года и завершится 28 мая 2023 года.

    Как улучшить работу мозга?

    Когнитивные функции

    Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









    Курс евро ЦБ РФ на 25 июня 2022. Курс евро к рублю Центробанка
    Курс доллара ЦБ РФ на 25 июня 2022. Курс доллара к рублю Центробанка
    Где находится Херсон на карте, карта Херсонской области
    Погода в Москве на 25 июня 2022 года. Прогноз погоды в Москве
    Где находится Северодонецк и Лисичанск на карте Украины
    Какой праздник 25 июня 2022 года. Какой церковный и народный праздник
    Гороскоп на 25 июня 2022 года Рыбы
    Гороскоп на 25 июня 2022 года Водолей
    Гороскоп на 25 июня 2022 года Стрелец
    Гороскоп на 25 июня 2022 года Козерог
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru