Программа передач канала Звезда на 25 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
25.06.2022
03:55 Бессмертный гарнизон
05:20 Перелом. Хроника Победы
05:45 Оружие Победы
06:00 Школьный вальс
07:35 Золотые рога
08:00 Новости дня
08:15 Золотые рога
09:20 Легенды науки. Владимир Демихов
10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин
10:55 Война миров. Катуков против Гудериана
11:40 Не факт!
12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР
13:00 Новости дня
13:15 Легенды музыки. Виктор Цой
13:40 Круиз-контроль
14:15 Узник замка Иф
18:00 Новости дня
18:30 Узник замка Иф
19:30 Фронт за линией фронта
22:25 Фронт в тылу врага
01:00 Внимание! Всем постам
02:15 Медовый месяц
03:45 Золотые рога
04:55 Подкидыш
В программе передач возможны изменения.