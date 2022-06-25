Программа передач канала Звезда на 25 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 25 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



25.06.2022



03:55 Бессмертный гарнизон

05:20 Перелом. Хроника Победы

05:45 Оружие Победы

06:00 Школьный вальс

07:35 Золотые рога

08:00 Новости дня

08:15 Золотые рога

09:20 Легенды науки. Владимир Демихов

10:05 Главный день. Московский международный фестиваль мира-89 и Стас Намин

10:55 Война миров. Катуков против Гудериана

11:40 Не факт!

12:10 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачевым. Требуйте долива после отстоя пены. Что пили в СССР

13:00 Новости дня

13:15 Легенды музыки. Виктор Цой

13:40 Круиз-контроль

14:15 Узник замка Иф

18:00 Новости дня

18:30 Узник замка Иф

19:30 Фронт за линией фронта

22:25 Фронт в тылу врага

01:00 Внимание! Всем постам

02:15 Медовый месяц

03:45 Золотые рога

04:55 Подкидыш



В программе передач возможны изменения.