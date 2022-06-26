Телепрограмма ТВ России на воскресенье 26 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 26.06.2022
Первый канал
04:10 Россия от края до края
05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион». К 85-летию Николая Дроздова
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола
19:15 Большая игра
20:05 Как развести Джонни Деппа
21:00 Время
22:30 «Аниматор»
00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие
01:55 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
Россия 1
00:55 Запах лаванды
05:30 Любовь для бедных
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Семья Куклачевых
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Доктор Мясников
12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й
03:20 Любовь для бедных
ТВЦ
04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор
05:05 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
06:00 Помощница. 1-я серия
07:00 Помощница. 2-я серия
07:50 Зорро
09:55 Страна чудес. Кольский полуостров
10:25 «Ласковый май». Лекарство для страны»
11:30 События
11:45 Застава в горах
13:40 «Прототипы. «Щит и меч«
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех без заботы». Юмористический концерт
16:50 Цвет липы. 1-я - 4-я серии
20:25 Женщина в зеркале. 1-я - 4-я серии
23:50 События
00:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:15 Пуля-дура-2: Агент для наследницы. 5-я - 8-я серии
03:05 Зойкина любовь. 1-я серия
03:50 Зойкина любовь. 2-я серия
04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
НТВ
05:00 Холодное блюдо
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Звезды сошлись
22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов
00:55 День отчаяния
02:35 Таинственная Россия
03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие
04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
Пятый канал
05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь
06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады
07:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
08:05 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
08:55 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
09:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
10:35 Такая порода. 1-я - 4-я серии
14:20 Посредник. 1-я - 4-я серии
18:15 Должник. 1-я - 4-я серии
21:45 Мой грех. 1-я серия
23:45 Стражи Отчизны. Матрешки
00:40 Стражи Отчизны. Матрешки
01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть
03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть
Домашний
02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии
05:05 Лаборатория любви. «Карьеристы». «Сбежавшая невеста»
06:30 6 кадров
07:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии
11:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии
15:15 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии
19:00 Великолепный век. 99-я и 100-я серии
22:45 День расплаты. 1-я - 4-я серии
02:25 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии
04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»
ТНТ
05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я - 32-я серии
09:00 Перезагрузка. 510-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 260-я серии
21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 241-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 46-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 360-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 361-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия
04:15 Comedy Баттл. 26-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 12. 7-я серия
05:20 Воронины. Сезон 12. 8-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия
06:00 Ералаш
06:05 Фиксики. Детектор лжи
06:15 Фиксики. Кубик Нолика
06:20 Фиксики. Взбитые сливки
06:25 Ничуть не страшно
06:35 Змей на чердаке
06:45 Три кота. Ненужные вещи
06:50 Три кота. Понять и простить
06:55 Три кота
07:00 Три кота. Сила воли
07:05 Три кота. Праздник моря
07:10 Три кота. Лесные котики
07:15 Три кота
07:20 Три кота. В подсолнухах
07:25 Три кота. Как мыть лапки
07:30 Царевны. Отважный поступок
07:40 Царевны. Могучая перчатка
07:45 Царевны. Тяп-ляп
07:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием
09:00 Рогов+
10:00 Сказки Шрэкова болота
10:05 Лесная братва
11:45 Дежурный папа
13:40 План игры
15:55 Полтора шпиона
18:00 День независимости
21:00 День независимости: Возрождение
23:20 Миссия невыполнима: Последствия
02:10 Такси 5
03:50 Воронины. Сезон 12. 6-я - 8-я серии
Матч ТВ
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Ну, погоди!
09:15 Неудачники
09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямой эфир из Кызыла
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии
14:10 Все на Матч!
14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямой эфир
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямой эфир
16:25 Все на Матч!
16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямой эфир
17:20 Новости
17:25 Все на Матч!
17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы
19:50 Новости
19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4
21:55 Матч! Парад
22:15 Все на Матч!
23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот
00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
02:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
РЕН ТВ
05:00 Тайны Чапман
08:00 Крокодил Данди
08:30 Новости
09:00 Крокодил Данди
10:30 Крокодил Данди-2
12:30 Новости
13:00 Крокодил Данди-2
13:15 Али, рули!
15:05 «Команда «А»
16:30 Новости
17:00 «Команда «А»
18:00 Плохие парни навсегда
19:30 Новости
20:00 Плохие парни навсегда
20:55 Львица
23:00 Итоговая программа с Петром Марченко
23:55 Самые шокирующие гипотезы
04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
04:55 Подкидыш
06:05 Фронт за линией фронта
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
10:00 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84
11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов
13:50 Сделано в СССР
14:05 Неслужебное задание
16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Действуй по обстановке!..
00:10 Последний дюйм
01:35 Школьный вальс
03:10 Полет с космонавтом
Мосфильм. Золотая коллекция
03:55 Кадриль
05:15 Спокойный день в конце войны
05:45 Аттестат зрелости
07:15 Стряпуха
08:30 Братья Карамазовы
12:35 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
14:05 Сладкая женщина
15:50 Мелодии белой ночи
17:35 Самая обаятельная и привлекательная
19:05 По семейным обстоятельствам
21:30 Белое солнце пустыни
23:00 Воскресная премьера
02:15 О бедном гусаре замолвите слово
04:55 Красная палатка
Время начала передач - московское.