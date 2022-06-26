Телепрограмма ТВ России на воскресенье 26 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на воскресенье 26 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 26.06.2022



Первый канал



04:10 Россия от края до края

05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион». К 85-летию Николая Дроздова

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола

19:15 Большая игра

20:05 Как развести Джонни Деппа

21:00 Время

22:30 «Аниматор»

00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие

01:55 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



Россия 1



00:55 Запах лаванды

05:30 Любовь для бедных

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Семья Куклачевых

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:25 Доктор Мясников

12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й

03:20 Любовь для бедных



ТВЦ



04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор

05:05 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

06:00 Помощница. 1-я серия

07:00 Помощница. 2-я серия

07:50 Зорро

09:55 Страна чудес. Кольский полуостров

10:25 «Ласковый май». Лекарство для страны»

11:30 События

11:45 Застава в горах

13:40 «Прототипы. «Щит и меч«

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех без заботы». Юмористический концерт

16:50 Цвет липы. 1-я - 4-я серии

20:25 Женщина в зеркале. 1-я - 4-я серии

23:50 События

00:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:15 Пуля-дура-2: Агент для наследницы. 5-я - 8-я серии

03:05 Зойкина любовь. 1-я серия

03:50 Зойкина любовь. 2-я серия

04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения



НТВ



05:00 Холодное блюдо

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Звезды сошлись

22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов

00:55 День отчаяния

02:35 Таинственная Россия

03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие

04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка



Пятый канал



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь

06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады

07:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

08:05 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

08:55 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

09:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

10:35 Такая порода. 1-я - 4-я серии

14:20 Посредник. 1-я - 4-я серии

18:15 Должник. 1-я - 4-я серии

21:45 Мой грех. 1-я серия

23:45 Стражи Отчизны. Матрешки

00:40 Стражи Отчизны. Матрешки

01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть

03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть



Домашний



02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:05 Лаборатория любви. «Карьеристы». «Сбежавшая невеста»

06:30 6 кадров

07:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

11:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии

15:15 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 99-я и 100-я серии

22:45 День расплаты. 1-я - 4-я серии

02:25 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»



ТНТ



05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия

05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я - 32-я серии

09:00 Перезагрузка. 510-я серия

09:30 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 260-я серии

21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 241-я серия

22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия

23:00 Женский стендап. Сезон 3. 46-я серия

00:00 Битва экстрасенсов. 360-я серия

01:30 Битва экстрасенсов. 361-я серия

02:40 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия

03:30 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия

04:15 Comedy Баттл. 26-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 12. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 8-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Детектор лжи

06:15 Фиксики. Кубик Нолика

06:20 Фиксики. Взбитые сливки

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота. Ненужные вещи

06:50 Три кота. Понять и простить

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Сила воли

07:05 Три кота. Праздник моря

07:10 Три кота. Лесные котики

07:15 Три кота

07:20 Три кота. В подсолнухах

07:25 Три кота. Как мыть лапки

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:40 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием

09:00 Рогов+

10:00 Сказки Шрэкова болота

10:05 Лесная братва

11:45 Дежурный папа

13:40 План игры

15:55 Полтора шпиона

18:00 День независимости

21:00 День независимости: Возрождение

23:20 Миссия невыполнима: Последствия

02:10 Такси 5

03:50 Воронины. Сезон 12. 6-я - 8-я серии



Матч ТВ



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Ну, погоди!

09:15 Неудачники

09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямой эфир из Кызыла

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии

14:10 Все на Матч!

14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямой эфир

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямой эфир

16:25 Все на Матч!

16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямой эфир

17:20 Новости

17:25 Все на Матч!

17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы

19:50 Новости

19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4

21:55 Матч! Парад

22:15 Все на Матч!

23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот

00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня

02:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»

02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы



РЕН ТВ



05:00 Тайны Чапман

08:00 Крокодил Данди

08:30 Новости

09:00 Крокодил Данди

10:30 Крокодил Данди-2

12:30 Новости

13:00 Крокодил Данди-2

13:15 Али, рули!

15:05 «Команда «А»

16:30 Новости

17:00 «Команда «А»

18:00 Плохие парни навсегда

19:30 Новости

20:00 Плохие парни навсегда

20:55 Львица

23:00 Итоговая программа с Петром Марченко

23:55 Самые шокирующие гипотезы

04:20 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



04:55 Подкидыш

06:05 Фронт за линией фронта

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

10:00 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84

11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов

13:50 Сделано в СССР

14:05 Неслужебное задание

16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Действуй по обстановке!..

00:10 Последний дюйм

01:35 Школьный вальс

03:10 Полет с космонавтом



Мосфильм. Золотая коллекция



03:55 Кадриль

05:15 Спокойный день в конце войны

05:45 Аттестат зрелости

07:15 Стряпуха

08:30 Братья Карамазовы

12:35 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского

14:05 Сладкая женщина

15:50 Мелодии белой ночи

17:35 Самая обаятельная и привлекательная

19:05 По семейным обстоятельствам

21:30 Белое солнце пустыни

23:00 Воскресная премьера

02:15 О бедном гусаре замолвите слово

04:55 Красная палатка



Время начала передач - московское.



















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