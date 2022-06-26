Программа передач Первого канала на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 26 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.
26.06.2022
04:10 Россия от края до края
05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
06:00 Новости
06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии
07:45 Играй, гармонь любимая!
08:25 Часовой
08:55 Здоровье
10:00 Новости
10:15 «Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион». К 85-летию Николая Дроздова
11:15 Видели видео?
12:00 Новости
12:15 Видели видео?
13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
15:00 Новости
15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии
18:00 Вечерние новости
18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола
19:15 Большая игра
20:05 Как развести Джонни Деппа
21:00 Время
22:30 «Аниматор»
00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие
01:55 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края
В программе передач возможны изменения.