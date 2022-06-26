Программа передач Первого канала на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Первого канала на 26 июня 2022 года. В эфире Первого канала транслируются следующие передачи.



26.06.2022



04:10 Россия от края до края

05:40 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

06:00 Новости

06:10 Тот, кто читает мысли. 13-я и 14-я серии

07:45 Играй, гармонь любимая!

08:25 Часовой

08:55 Здоровье

10:00 Новости

10:15 «Шесть мангустов, семь кобр и один полускорпион». К 85-летию Николая Дроздова

11:15 Видели видео?

12:00 Новости

12:15 Видели видео?

13:20 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

15:00 Новости

15:15 Воскресенский. 1-я - 4-я серии

18:00 Вечерние новости

18:10 Биологическое оружие лаборатории дьявола

19:15 Большая игра

20:05 Как развести Джонни Деппа

21:00 Время

22:30 «Аниматор»

00:25 Анна Ахматова. Вечное присутствие

01:55 Наедине со всеми

03:25 Россия от края до края



В программе передач возможны изменения.