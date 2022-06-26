Программа передач Россия 1 на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 26 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
26.06.2022
00:55 Запах лаванды
05:30 Любовь для бедных
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Семья Куклачевых
09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Доктор Мясников
12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии
17:00 Вести
18:00 Песни от всей души
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым
01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й
03:20 Любовь для бедных
В программе передач возможны изменения.