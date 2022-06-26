Программа передач Россия 1 на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 26 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.



26.06.2022



00:55 Запах лаванды

05:30 Любовь для бедных

07:15 Устами младенца

08:00 Местное время. Воскресенье

08:35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. Семья Куклачевых

09:25 Утренняя почта с Николаем Басковым

10:10 Сто к одному

11:00 Вести

11:25 Доктор Мясников

12:30 Идеальная жертва. 6-я - 10-я серии

17:00 Вести

18:00 Песни от всей души

20:00 Вести недели

22:00 Москва. Кремль. Путин

22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым

01:30 Адмирал Колчак. Жизнь и смерть за Россию. Фильмы 1-й и 2-й

03:20 Любовь для бедных



В программе передач возможны изменения.