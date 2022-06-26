Программа передач ТВЦ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



26.06.2022



04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор

05:05 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

06:00 Помощница. 1-я серия

07:00 Помощница. 2-я серия

07:50 Зорро

09:55 Страна чудес. Кольский полуостров

10:25 «Ласковый май». Лекарство для страны»

11:30 События

11:45 Застава в горах

13:40 «Прототипы. «Щит и меч»

14:30 Московская неделя

15:00 «Смех без заботы». Юмористический концерт

16:50 Цвет липы. 1-я - 4-я серии

20:25 Женщина в зеркале. 1-я - 4-я серии

23:50 События

00:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

00:15 Пуля-дура-2: Агент для наследницы. 5-я - 8-я серии

03:05 Зойкина любовь. 1-я серия

03:50 Зойкина любовь. 2-я серия

04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения



В программе передач возможны изменения.