Программа передач ТВЦ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 26 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
26.06.2022
04:25 Актёрские драмы. Роль как приговор
05:05 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
06:00 Помощница. 1-я серия
07:00 Помощница. 2-я серия
07:50 Зорро
09:55 Страна чудес. Кольский полуостров
10:25 «Ласковый май». Лекарство для страны»
11:30 События
11:45 Застава в горах
13:40 «Прототипы. «Щит и меч»
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех без заботы». Юмористический концерт
16:50 Цвет липы. 1-я - 4-я серии
20:25 Женщина в зеркале. 1-я - 4-я серии
23:50 События
00:05 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
00:15 Пуля-дура-2: Агент для наследницы. 5-я - 8-я серии
03:05 Зойкина любовь. 1-я серия
03:50 Зойкина любовь. 2-я серия
04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
В программе передач возможны изменения.