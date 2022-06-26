Программа передач НТВ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
26.06.2022
05:00 Холодное блюдо
06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают!
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача
11:00 Чудо техники
12:00 Дачный ответ
13:00 НашПотребНадзор
14:00 Своя игра
15:00 Следствие вели...
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели...
18:00 Новые русские сенсации
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20:20 Ты не поверишь!
21:25 Звезды сошлись
22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов
00:55 День отчаяния
02:35 Таинственная Россия
03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие
04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
В программе передач возможны изменения.