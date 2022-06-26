Программа передач НТВ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 26 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



26.06.2022



05:00 Холодное блюдо

06:35 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым

08:00 Сегодня

08:20 У нас выигрывают!

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача

11:00 Чудо техники

12:00 Дачный ответ

13:00 НашПотребНадзор

14:00 Своя игра

15:00 Следствие вели...

16:00 Сегодня

16:20 Следствие вели...

18:00 Новые русские сенсации

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой

20:20 Ты не поверишь!

21:25 Звезды сошлись

22:55 Секрет на миллион. Юрий Кузнецов

00:55 День отчаяния

02:35 Таинственная Россия

03:20 Дикий. Сезон 1. Прощай, оружие

04:05 Дикий. Сезон 1. Новый год точка ру

04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка



В программе передач возможны изменения.