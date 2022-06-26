Программа передач Пятого канала на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 26 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



26.06.2022



05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь

06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады

07:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть

08:05 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть

08:55 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть

09:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть

10:35 Такая порода. 1-я - 4-я серии

14:20 Посредник. 1-я - 4-я серии

18:15 Должник. 1-я - 4-я серии

21:45 Мой грех. 1-я серия

23:45 Стражи Отчизны. Матрешки

00:40 Стражи Отчизны. Матрешки

01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности

03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть

03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть



В программе передач возможны изменения.