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Программа передач Пятого канала на 26 июня 2022 года


Телепрограмма Пятого канала на 26 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.

26.06.2022

05:00 Улицы разбитых фонарей-3. Не пожелаю зла
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Звездная болезнь
06:30 Улицы разбитых фонарей-3. Эхо блокады
07:20 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 1-я часть
08:05 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Дикарь», 2-я часть
08:55 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 1-я часть
09:40 Великолепная пятёрка-4. «Крым. Золотой грифон», 2-я часть
10:35 Такая порода. 1-я - 4-я серии
14:20 Посредник. 1-я - 4-я серии
18:15 Должник. 1-я - 4-я серии
21:45 Мой грех. 1-я серия
23:45 Стражи Отчизны. Матрешки
00:40 Стражи Отчизны. Матрешки
01:40 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
02:30 Стражи Отчизны. Невеста национальной безопасности
03:10 Стражи Отчизны. Благо во смерть
03:50 Стражи Отчизны. Благо во смерть

В программе передач возможны изменения.









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