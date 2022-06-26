Программа передач Домашний на 26 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 26 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



26.06.2022



02:25 Гордость и предубеждение. 1-я - 3-я серии

05:05 Лаборатория любви. «Карьеристы». «Сбежавшая невеста»

06:30 6 кадров

07:10 Психология любви. 1-я - 4-я серии

11:10 Тот, кто рядом. 1-я - 4-я серии

15:15 Уроки жизни и вождения. 1-я - 4-я серии

19:00 Великолепный век. 99-я и 100-я серии

22:45 День расплаты. 1-я - 4-я серии

02:25 Гордость и предубеждение. 4-я - 6-я серии

04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»



В телепрограмме возможны изменения.