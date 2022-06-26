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Программа передач ТНТ на 26 июня 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 26 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

26.06.2022

05:00 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 66-я серия
05:50 Однажды в России. Спецдайджест. 29-я - 32-я серии
09:00 Перезагрузка. 510-я серия
09:30 СашаТаня. Сезон 6. 238-я - 260-я серии
21:00 Однажды в России. Дайджест. Сезон 9. 241-я серия
22:00 Однажды в России. Сезон 8. 203-я серия
23:00 Женский стендап. Сезон 3. 46-я серия
00:00 Битва экстрасенсов. 360-я серия
01:30 Битва экстрасенсов. 361-я серия
02:40 Импровизация. Сезон 4. 111-я серия
03:30 Импровизация. Сезон 4. 112-я серия
04:15 Comedy Баттл. 26-я серия

В программе передач возможны изменения.









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