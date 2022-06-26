Программа передач СТС на 26 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 26 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



26.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 12. 7-я серия

05:20 Воронины. Сезон 12. 8-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 4. 2-я серия

06:00 Ералаш

06:05 Фиксики. Детектор лжи

06:15 Фиксики. Кубик Нолика

06:20 Фиксики. Взбитые сливки

06:25 Ничуть не страшно

06:35 Змей на чердаке

06:45 Три кота. Ненужные вещи

06:50 Три кота. Понять и простить

06:55 Три кота

07:00 Три кота. Сила воли

07:05 Три кота. Праздник моря

07:10 Три кота. Лесные котики

07:15 Три кота

07:20 Три кота. В подсолнухах

07:25 Три кота. Как мыть лапки

07:30 Царевны. Отважный поступок

07:40 Царевны. Могучая перчатка

07:45 Царевны. Тяп-ляп

07:50 Уральские пельмени. Утомленные солярием

09:00 Рогов+

10:00 Сказки Шрэкова болота

10:05 Лесная братва

11:45 Дежурный папа

13:40 План игры

15:55 Полтора шпиона

18:00 День независимости

21:00 День независимости: Возрождение

23:20 Миссия невыполнима: Последствия

02:10 Такси 5

03:50 Воронины. Сезон 12. 6-я - 8-я серии



В программе передач возможны изменения.