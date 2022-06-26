Программа передач Матч ТВ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
26.06.2022
05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот. Прямой эфир из США
08:00 Новости
08:05 Все на Матч!
09:00 Новости
09:05 Ну, погоди!
09:15 Неудачники
09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямой эфир из Кызыла
11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии
14:10 Все на Матч!
14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямой эфир
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямой эфир
16:25 Все на Матч!
16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямой эфир
17:20 Новости
17:25 Все на Матч!
17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы
19:50 Новости
19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4
21:55 Матч! Парад
22:15 Все на Матч!
23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот
00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня
02:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
В программе передач возможны изменения.