Программа передач Матч ТВ на 26 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 26 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



26.06.2022



05:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот. Прямой эфир из США

08:00 Новости

08:05 Все на Матч!

09:00 Новости

09:05 Ну, погоди!

09:15 Неудачники

09:25 Вольная борьба. Чемпионат России. Прямой эфир из Кызыла

11:55 Дзюдо. Турнир «Большого шлема». Прямой эфир из Монголии

14:10 Все на Матч!

14:25 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Супербайк. Прямой эфир

15:05 Новости

15:10 Все на Матч!

15:40 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт. Прямой эфир

16:25 Все на Матч!

16:45 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам. Суперспорт 300. Прямой эфир

17:20 Новости

17:25 Все на Матч!

17:55 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы. Прямой эфир из Москвы

19:50 Новости

19:55 Karate Combat-2022. Эпизод 4

21:55 Матч! Парад

22:15 Все на Матч!

23:00 Смешанные единоборства. UFC. А. Царукян - М. Гамрот

00:00 Возвращение к 36-ти ступеням Шаолиня

02:00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»

02:50 Мотоспорт. Чемпионат России по шоссейно-кольцевым гонкам

04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы



В программе передач возможны изменения.