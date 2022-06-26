Программа передач канала Звезда на 26 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
26.06.2022
04:55 Подкидыш
06:05 Фронт за линией фронта
09:00 Новости недели
09:25 Служу России
10:00 Военная приемка
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84
11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни
12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов
13:50 Сделано в СССР
14:05 Неслужебное задание
16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
20:00 Легенды советского сыска
23:00 Действуй по обстановке!..
00:10 Последний дюйм
01:35 Школьный вальс
03:10 Полет с космонавтом
В программе передач возможны изменения.