Программа передач канала Звезда на 26 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 26 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



26.06.2022



04:55 Подкидыш

06:05 Фронт за линией фронта

09:00 Новости недели

09:25 Служу России

10:00 Военная приемка

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным. Альманах №84

11:35 Код доступа. Украинская идея. История болезни

12:20 Легенды армии с Александром Маршалом. Николай Абрамов

13:50 Сделано в СССР

14:05 Неслужебное задание

16:05 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

20:00 Легенды советского сыска

23:00 Действуй по обстановке!..

00:10 Последний дюйм

01:35 Школьный вальс

03:10 Полет с космонавтом



В программе передач возможны изменения.