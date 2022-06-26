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Программа передач Золотая коллекция на 26 июня 2022 года


Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.

26.06.2022

03:55 Кадриль
05:15 Спокойный день в конце войны
05:45 Аттестат зрелости
07:15 Стряпуха
08:30 Братья Карамазовы
12:35 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского
14:05 Сладкая женщина
15:50 Мелодии белой ночи
17:35 Самая обаятельная и привлекательная
19:05 По семейным обстоятельствам
21:30 Белое солнце пустыни
23:00 Воскресная премьера
02:15 О бедном гусаре замолвите слово
04:55 Красная палатка

В телепрограмме передач возможны изменения.









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