Программа передач Золотая коллекция на 26 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 26 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



26.06.2022



03:55 Кадриль

05:15 Спокойный день в конце войны

05:45 Аттестат зрелости

07:15 Стряпуха

08:30 Братья Карамазовы

12:35 Двадцать шесть дней из жизни Достоевского

14:05 Сладкая женщина

15:50 Мелодии белой ночи

17:35 Самая обаятельная и привлекательная

19:05 По семейным обстоятельствам

21:30 Белое солнце пустыни

23:00 Воскресная премьера

02:15 О бедном гусаре замолвите слово

04:55 Красная палатка



В телепрограмме передач возможны изменения.