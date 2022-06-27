Телепрограмма ТВ России на понедельник 27 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 27 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 27.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». К 100-летию нелегальной разведки. 1-я серия
22:40 Большая игра
23:40 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:40 Анна Каренина. 1-я серия
01:35 Письма на стекле. 1-я серия
02:30 Письма на стекле. 2-я серия
03:20 По горячим следам. 13-я серия - «Свой чужой»
04:10 По горячим следам. 14-я серия - «Не буди во мне зверя»
ТВЦ
04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия
09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия
10:20 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 51-я серия
12:50 Академия. 52-я серия
13:45 Мой герой. Олеся Судзиловская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 11-я серия
16:05 Спецы. 12-я серия
16:55 Прощание. Андрей Краско
17:50 События
18:10 Наше счастливое завтра. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров
23:05 Знак качества. Что спасет от голода?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи
01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества
02:05 Атаман Краснов и генерал Власов
02:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия
03:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия
04:15 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
НТВ
04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка
05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Бои без правил
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 1-я серия
20:50 Степные волки. 2-я серия
21:45 Пересуд. 1-я серия
22:40 Пересуд. 2-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Кукловод
00:55 Пёс-2. Бэтмен
01:50 Пёс-2. Квазимодо
02:45 Дикий. Сезон 1. Курьер
03:25 Дикий. Сезон 1. Око за око
04:05 Дикий. Сезон 1. Если друг оказался вдруг...
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина
Пятый канал
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение
06:00 Собака на сене. 1-я серия
07:10 Собака на сене. 2-я серия
08:20 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия
08:35 Самогонщики. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Такая порода. 4-я серия
13:45 Посредник. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо
19:00 Морские дьяволы-3. Ложный SOS
19:55 След. Лучшая жизнь
20:40 След. После закрытия
21:35 След. Тупик памяти
22:20 След. Исчезнувший свидетель
23:10 Свои-3. Шибари
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Уроки ненависти
01:20 След. Семеро по лавкам
02:05 След. Долг платежом красен
02:40 След. Беспризорник
03:20 Детективы. Инкунабула
03:50 Детективы. Травма
04:20 Детективы. Без памяти
Домашний
04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»
06:30 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»
13:15 Порча. Затворницы
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Игрушка
14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
22:35 Порча. Затворницы
23:05 Знахарка
23:40 Верну любимого. Игрушка
00:15 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»
01:15 Исчезнувшая. 1-я и 2-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:15 Comedy Баттл. 26-я серия
05:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Сезон 7. 264-я - 271-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 5-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 6-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 2-я серия
22:00 Ботан и СуперБаба
23:40 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 23-я серия
00:10 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 24-я серия
00:45 СуперБобровы
02:30 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия
03:20 Comedy Баттл. 27-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
СТС
05:00 Воронины. Сезон 12. 9-я серия
05:25 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
06:05 Три кота. Тихий час
06:10 Три кота. У папы на работе
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 9-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 10-я серия
10:00 Лесная братва
11:30 Дежурный папа
13:25 День независимости
16:20 День независимости: Возрождение
18:45 Троя
22:00 Регби
22:55 Регби
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:05 Незваный гость
02:55 Воронины. Сезон 12. 9-я серия
03:30 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
03:50 Воронины. Сезон 12. 13-я - 16-я серии
Матч ТВ
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
05:05 Несвободное падение. Борис Александров
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Человек президента
16:50 Новости
16:55 Человек президента
17:50 Громко
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - Р. Эрсель
20:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы
22:30 Все на Матч!
23:15 13 убийц
01:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4
03:35 Новости
03:40 Вольная борьба. Чемпионат России
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений« с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Документальный спецпроект
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Хаос
22:05 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Неизвестная история
00:30 Плохие парни
02:35 Страсть
04:05 Тайны Чапман
Звезда
03:10 Полет с космонавтом
05:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:35 Семнадцать мгновений весны. 7-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность
22:40 Неслужебное задание
00:30 Действуй по обстановке!..
01:35 Забудьте слово «смерть»
02:55 В добрый час
04:30 Перелом. Хроника Победы
Мосфильм. Золотая коллекция
04:55 Красная палатка
07:40 Про бегемота, который боялся прививок
08:00 Рикки-Тикки-Тави
08:20 Мешок яблок
08:45 Дача
10:25 Алмазы для Марии
11:45 Не горюй!
13:25 Любимая женщина механика Гаврилова
14:50 За спичками
16:35 Свой среди чужих, чужой среди своих
18:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
20:00 Где находится нофелет?
21:30 Кин-дза-дза!
23:55 Любовь земная
01:30 Афоня
03:00 Белое солнце пустыни
04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.