Телепрограмма ТВ России на понедельник 27 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на понедельник 27 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 27.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». К 100-летию нелегальной разведки. 1-я серия

22:40 Большая игра

23:40 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

22:45 Бесогон ТВ

23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым

00:40 Анна Каренина. 1-я серия

01:35 Письма на стекле. 1-я серия

02:30 Письма на стекле. 2-я серия

03:20 По горячим следам. 13-я серия - «Свой чужой»

04:10 По горячим следам. 14-я серия - «Не буди во мне зверя»



ТВЦ



04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия

09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия

10:20 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 51-я серия

12:50 Академия. 52-я серия

13:45 Мой герой. Олеся Судзиловская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 11-я серия

16:05 Спецы. 12-я серия

16:55 Прощание. Андрей Краско

17:50 События

18:10 Наше счастливое завтра. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров

23:05 Знак качества. Что спасет от голода?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи

01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества

02:05 Атаман Краснов и генерал Власов

02:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия

03:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия

04:15 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова



НТВ



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Бои без правил

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 1-я серия

20:50 Степные волки. 2-я серия

21:45 Пересуд. 1-я серия

22:40 Пересуд. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Кукловод

00:55 Пёс-2. Бэтмен

01:50 Пёс-2. Квазимодо

02:45 Дикий. Сезон 1. Курьер

03:25 Дикий. Сезон 1. Око за око

04:05 Дикий. Сезон 1. Если друг оказался вдруг...

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина



Пятый канал



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение

06:00 Собака на сене. 1-я серия

07:10 Собака на сене. 2-я серия

08:20 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия

08:35 Самогонщики. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Такая порода. 4-я серия

13:45 Посредник. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо

19:00 Морские дьяволы-3. Ложный SOS

19:55 След. Лучшая жизнь

20:40 След. После закрытия

21:35 След. Тупик памяти

22:20 След. Исчезнувший свидетель

23:10 Свои-3. Шибари

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Уроки ненависти

01:20 След. Семеро по лавкам

02:05 След. Долг платежом красен

02:40 След. Беспризорник

03:20 Детективы. Инкунабула

03:50 Детективы. Травма

04:20 Детективы. Без памяти



Домашний



04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»

06:30 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»

13:15 Порча. Затворницы

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Игрушка

14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

22:35 Порча. Затворницы

23:05 Знахарка

23:40 Верну любимого. Игрушка

00:15 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»

01:15 Исчезнувшая. 1-я и 2-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:15 Comedy Баттл. 26-я серия

05:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия

05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия

06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия

07:00 Смешарики

09:00 Универ. Сезон 7. 264-я - 271-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 5-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 6-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 2-я серия

22:00 Ботан и СуперБаба

23:40 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 23-я серия

00:10 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 24-я серия

00:45 СуперБобровы

02:30 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия

03:20 Comedy Баттл. 27-я серия

04:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия



СТС



05:00 Воронины. Сезон 12. 9-я серия

05:25 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

06:05 Три кота. Тихий час

06:10 Три кота. У папы на работе

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 9-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 10-я серия

10:00 Лесная братва

11:30 Дежурный папа

13:25 День независимости

16:20 День независимости: Возрождение

18:45 Троя

22:00 Регби

22:55 Регби

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:05 Незваный гость

02:55 Воронины. Сезон 12. 9-я серия

03:30 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

03:50 Воронины. Сезон 12. 13-я - 16-я серии



Матч ТВ



04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы

05:05 Несвободное падение. Борис Александров

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Человек президента

16:50 Новости

16:55 Человек президента

17:50 Громко

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - Р. Эрсель

20:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы

22:30 Все на Матч!

23:15 13 убийц

01:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4

03:35 Новости

03:40 Вольная борьба. Чемпионат России



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений« с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Документальный спецпроект

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Хаос

22:05 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Неизвестная история

00:30 Плохие парни

02:35 Страсть

04:05 Тайны Чапман



Звезда



03:10 Полет с космонавтом

05:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:35 Семнадцать мгновений весны. 7-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность

22:40 Неслужебное задание

00:30 Действуй по обстановке!..

01:35 Забудьте слово «смерть»

02:55 В добрый час

04:30 Перелом. Хроника Победы



Мосфильм. Золотая коллекция



04:55 Красная палатка

07:40 Про бегемота, который боялся прививок

08:00 Рикки-Тикки-Тави

08:20 Мешок яблок

08:45 Дача

10:25 Алмазы для Марии

11:45 Не горюй!

13:25 Любимая женщина механика Гаврилова

14:50 За спичками

16:35 Свой среди чужих, чужой среди своих

18:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии

20:00 Где находится нофелет?

21:30 Кин-дза-дза!

23:55 Любовь земная

01:30 Афоня

03:00 Белое солнце пустыни

04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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Когнитивные функции - это функции нашего мозга, которые нужны для восприятия информации. С помощью этих функций мы познаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.









