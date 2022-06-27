Программа передач Россия 1 на 27 июня 2022 года

Телепрограмма Россия 1 на 27 июня 2022 года. В эфире Россия 1 запланированы следующие передачи.
27.06.2022
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
22:45 Бесогон ТВ
23:40 Вечер с Владимиром Соловьевым
00:40 Анна Каренина. 1-я серия
01:35 Письма на стекле. 1-я серия
02:30 Письма на стекле. 2-я серия
03:20 По горячим следам. 13-я серия - «Свой чужой»
04:10 По горячим следам. 14-я серия - «Не буди во мне зверя»
В программе передач возможны изменения.