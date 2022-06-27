Программа передач ТВЦ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



27.06.2022



04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения

05:25 Московская неделя

06:00 Настроение

08:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия

09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия

10:20 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

10:55 Городское собрание

11:30 События

11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск

12:00 Академия. 51-я серия

12:50 Академия. 52-я серия

13:45 Мой герой. Олеся Судзиловская

14:30 События

14:50 Город новостей

15:10 Спецы. 11-я серия

16:05 Спецы. 12-я серия

16:55 Прощание. Андрей Краско

17:50 События

18:10 Наше счастливое завтра. 1-я - 4-я серии

22:00 События

22:35 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров

23:05 Знак качества. Что спасет от голода?

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи

01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества

02:05 Атаман Краснов и генерал Власов

02:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия

03:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия

04:15 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова

04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова



В программе передач возможны изменения.