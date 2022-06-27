Программа передач ТВЦ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 27 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
27.06.2022
04:45 Вячеслав Тихонов. До последнего мгновения
05:25 Московская неделя
06:00 Настроение
08:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия
09:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия
10:20 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
10:55 Городское собрание
11:30 События
11:50 Петровка, 38. Специальный субботний выпуск
12:00 Академия. 51-я серия
12:50 Академия. 52-я серия
13:45 Мой герой. Олеся Судзиловская
14:30 События
14:50 Город новостей
15:10 Спецы. 11-я серия
16:05 Спецы. 12-я серия
16:55 Прощание. Андрей Краско
17:50 События
18:10 Наше счастливое завтра. 1-я - 4-я серии
22:00 События
22:35 Специальный репортаж. Миссия выполнима: укрощение лесных пожаров
23:05 Знак качества. Что спасет от голода?
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:40 Удар властью. Муаммар Каддафи
01:25 Жанна Прохоренко. 30 лет одиночества
02:05 Атаман Краснов и генерал Власов
02:40 Женская версия. Чисто советское убийство. 1-я серия
03:25 Женская версия. Чисто советское убийство. 2-я серия
04:15 Актёрские судьбы. Алексей Локтев и Светлана Савёлова
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
В программе передач возможны изменения.