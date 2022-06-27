Программа передач НТВ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 27 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



27.06.2022



04:55 Улицы разбитых фонарей-8. Опасная командировка

05:40 Улицы разбитых фонарей-8. Бои без правил

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Секретная миссия», 1-я и 2-я серии. «Вне закона», 1-я серия

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 1-я серия

20:50 Степные волки. 2-я серия

21:45 Пересуд. 1-я серия

22:40 Пересуд. 2-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Кукловод

00:55 Пёс-2. Бэтмен

01:50 Пёс-2. Квазимодо

02:45 Дикий. Сезон 1. Курьер

03:25 Дикий. Сезон 1. Око за око

04:05 Дикий. Сезон 1. Если друг оказался вдруг...

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина



В программе передач возможны изменения.