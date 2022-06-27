Программа передач Пятого канала на 27 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
27.06.2022
05:00 Известия
05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение
06:00 Собака на сене. 1-я серия
07:10 Собака на сене. 2-я серия
08:20 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия
08:35 Самогонщики. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Такая порода. 4-я серия
13:45 Посредник. 1-я - 4-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо
19:00 Морские дьяволы-3. Ложный SOS
19:55 След. Лучшая жизнь
20:40 След. После закрытия
21:35 След. Тупик памяти
22:20 След. Исчезнувший свидетель
23:10 Свои-3. Шибари
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Уроки ненависти
01:20 След. Семеро по лавкам
02:05 След. Долг платежом красен
02:40 След. Беспризорник
03:20 Детективы. Инкунабула
03:50 Детективы. Травма
04:20 Детективы. Без памяти
В программе передач возможны изменения.