Программа передач Пятого канала на 27 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 27 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



27.06.2022



05:00 Известия

05:25 Улицы разбитых фонарей-3. Исчезновение

06:00 Собака на сене. 1-я серия

07:10 Собака на сене. 2-я серия

08:20 Пес Барбос и необычный кросс. 1-я серия

08:35 Самогонщики. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Такая порода. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Такая порода. 4-я серия

13:45 Посредник. 1-я - 4-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Осиное гнездо

19:00 Морские дьяволы-3. Ложный SOS

19:55 След. Лучшая жизнь

20:40 След. После закрытия

21:35 След. Тупик памяти

22:20 След. Исчезнувший свидетель

23:10 Свои-3. Шибари

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Уроки ненависти

01:20 След. Семеро по лавкам

02:05 След. Долг платежом красен

02:40 След. Беспризорник

03:20 Детективы. Инкунабула

03:50 Детективы. Травма

04:20 Детективы. Без памяти



В программе передач возможны изменения.