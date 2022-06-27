Программа передач Домашний на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



27.06.2022



04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»

06:30 По делам несовершеннолетних

08:55 Давай разведёмся!

09:55 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»

13:15 Порча. Затворницы

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Игрушка

14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии

19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии

22:35 Порча. Затворницы

23:05 Знахарка

23:40 Верну любимого. Игрушка

00:15 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»

01:15 Исчезнувшая. 1-я и 2-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.