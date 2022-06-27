Программа передач Домашний на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 27 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
27.06.2022
04:55 Лаборатория любви. 11-я серия - «Двое», 12-я серия - «Сирота»
06:30 По делам несовершеннолетних
08:55 Давай разведёмся!
09:55 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»
13:15 Порча. Затворницы
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Игрушка
14:55 Вспоминая тебя. 1-я - 4-я серии
19:00 Долгая дорога к счастью. 1-я - 4-я серии
22:35 Порча. Затворницы
23:05 Знахарка
23:40 Верну любимого. Игрушка
00:15 Понять. Простить. «Как обмануть смерть». «Невеста для любовника»
01:15 Исчезнувшая. 1-я и 2-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.