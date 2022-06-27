Программа передач ТНТ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 27 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.
27.06.2022
04:15 Comedy Баттл. 26-я серия
05:05 Открытый микрофон. Дайджест. Сезон 3. 67-я серия
05:50 Открытый микрофон. Сезон 4. 68-я серия
06:40 Однажды в России. Спецдайджест. 33-я серия
07:00 Смешарики
09:00 Универ. Сезон 7. 264-я - 271-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 121-я - 130-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 201-я - 204-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 5-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 6-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 1-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 2-я серия
22:00 Ботан и СуперБаба
23:40 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 23-я серия
00:10 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 24-я серия
00:45 СуперБобровы
02:30 Импровизация. Сезон 4. 114-я серия
03:20 Comedy Баттл. 27-я серия
04:05 Открытый микрофон. Сезон 4. 69-я серия
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
В программе передач возможны изменения.