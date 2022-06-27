Программа передач СТС на 27 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



27.06.2022



05:00 Воронины. Сезон 12. 9-я серия

05:25 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

05:45 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия

06:05 Три кота. Тихий час

06:10 Три кота. У папы на работе

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 9-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 10-я серия

10:00 Лесная братва

11:30 Дежурный папа

13:25 День независимости

16:20 День независимости: Возрождение

18:45 Троя

22:00 Регби

22:55 Регби

00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком

01:05 Незваный гость

02:55 Воронины. Сезон 12. 9-я серия

03:30 Воронины. Сезон 12. 10-я серия

03:50 Воронины. Сезон 12. 13-я - 16-я серии



В программе передач возможны изменения.