Программа передач СТС на 27 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 27 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.
27.06.2022
05:00 Воронины. Сезон 12. 9-я серия
05:25 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
05:45 6 кадров. Сезон 7. 34-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 153-я серия
06:05 Три кота. Тихий час
06:10 Три кота. У папы на работе
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 6. 9-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 6. 10-я серия
10:00 Лесная братва
11:30 Дежурный папа
13:25 День независимости
16:20 День независимости: Возрождение
18:45 Троя
22:00 Регби
22:55 Регби
00:05 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком
01:05 Незваный гость
02:55 Воронины. Сезон 12. 9-я серия
03:30 Воронины. Сезон 12. 10-я серия
03:50 Воронины. Сезон 12. 13-я - 16-я серии
В программе передач возможны изменения.