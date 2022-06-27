Программа передач Матч ТВ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



27.06.2022



04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы

05:05 Несвободное падение. Борис Александров

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

09:05 Новости

09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер

09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит»

11:30 Есть тема!

12:30 Новости

12:35 Специальный репортаж

12:55 Побег

14:50 Новости

14:55 Побег

15:50 Человек президента

16:50 Новости

16:55 Человек президента

17:50 Громко

18:55 Новости

19:00 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - Р. Эрсель

20:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов

21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы

22:30 Все на Матч!

23:15 13 убийц

01:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4

03:35 Новости

03:40 Вольная борьба. Чемпионат России



В программе передач возможны изменения.