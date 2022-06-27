Программа передач Матч ТВ на 27 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 27 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
27.06.2022
04:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы
05:05 Несвободное падение. Борис Александров
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
09:05 Новости
09:10 Специальный репортаж. Кубок PARI Премьер
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. «Сочи» - «Зенит»
11:30 Есть тема!
12:30 Новости
12:35 Специальный репортаж
12:55 Побег
14:50 Новости
14:55 Побег
15:50 Человек президента
16:50 Новости
16:55 Человек президента
17:50 Громко
18:55 Новости
19:00 Смешанные единоборства. One FC. И. Муртазаев - Р. Эрсель
20:00 Профессиональный бокс. PRAVDA FC. Д. Кудряшов - В. Вагабов
21:00 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов». Прямой эфир из Москвы
22:30 Все на Матч!
23:15 13 убийц
01:45 Karate Combat-2022. Эпизод 4
03:35 Новости
03:40 Вольная борьба. Чемпионат России
В программе передач возможны изменения.