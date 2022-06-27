Программа передач канала Звезда на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
27.06.2022
03:10 Полет с космонавтом
05:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:35 Семнадцать мгновений весны. 7-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность
22:40 Неслужебное задание
00:30 Действуй по обстановке!..
01:35 Забудьте слово «смерть»
02:55 В добрый час
04:30 Перелом. Хроника Победы
В программе передач возможны изменения.