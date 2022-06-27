Программа передач канала Звезда на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 27 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



27.06.2022



03:10 Полет с космонавтом

05:05 Благословите женщину. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:35 Семнадцать мгновений весны. 7-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Загадки века с Сергеем Медведевым. Как передавали Крым Украине. Мифы и реальность

22:40 Неслужебное задание

00:30 Действуй по обстановке!..

01:35 Забудьте слово «смерть»

02:55 В добрый час

04:30 Перелом. Хроника Победы



В программе передач возможны изменения.