Программа передач Золотая коллекция на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.
27.06.2022
04:55 Красная палатка
07:40 Про бегемота, который боялся прививок
08:00 Рикки-Тикки-Тави
08:20 Мешок яблок
08:45 Дача
10:25 Алмазы для Марии
11:45 Не горюй!
13:25 Любимая женщина механика Гаврилова
14:50 За спичками
16:35 Свой среди чужих, чужой среди своих
18:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
20:00 Где находится нофелет?
21:30 Кин-дза-дза!
23:55 Любовь земная
01:30 Афоня
03:00 Белое солнце пустыни
04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
В телепрограмме передач возможны изменения.