Программа передач Золотая коллекция на 27 июня 2022 года

Телепрограмма канала Мосфильм. Золотая коллекция на 27 июня 2022 года. В эфире канала Золотая Коллекция Мосфильма запланированы следующие программы.



27.06.2022



04:55 Красная палатка

07:40 Про бегемота, который боялся прививок

08:00 Рикки-Тикки-Тави

08:20 Мешок яблок

08:45 Дача

10:25 Алмазы для Марии

11:45 Не горюй!

13:25 Любимая женщина механика Гаврилова

14:50 За спичками

16:35 Свой среди чужих, чужой среди своих

18:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии

20:00 Где находится нофелет?

21:30 Кин-дза-дза!

23:55 Любовь земная

01:30 Афоня

03:00 Белое солнце пустыни

04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии



В телепрограмме передач возможны изменения.