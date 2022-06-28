Телепрограмма ТВ России на вторник 28 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 28 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.



Телепрограмма на 28.06.2022



Первый канал



05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00 Новости

09:20 «АнтиФейк»

10:00 Жить здорово!

10:45 Информационный канал

12:00 Новости

12:15 Информационный канал

15:00 Новости

15:15 Информационный канал

18:00 Вечерние новости

18:20 Информационный канал

21:00 Время

21:45 «Миссия «Аметист». 2-я серия

22:45 Большая игра

23:45 Информационный канал

03:00 Новости

03:05 Информационный канал



Россия 1



05:00 Утро России

09:00 Вести. Местное время

09:30 Утро России

09:55 О самом главном

11:00 Вести

11:30 60 минут

14:00 Вести

14:30 Вести. Местное время

14:55 Кто против?

17:00 Вести

17:30 60 минут

20:00 Вести

21:05 Вести. Местное время

21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым

23:55 Анна Каренина. 2-я серия

00:55 Письма на стекле. 3-я серия

01:40 Письма на стекле. 4-я серия

02:45 По горячим следам. 15-я серия - «Дело о пропавшей активистке»

03:30 По горячим следам. 16-я серия - «Злой дух из санатория»



ТВЦ



04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова

05:20 Мой герой. Олеся Судзиловская

06:00 Настроение

08:20 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия

09:15 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия

10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Академия. 53-я серия

12:45 Академия. 54-я серия

13:45 Мой герой. Андрей Гусев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Спецы. 13-я серия

15:55 Спецы. 14-я серия

16:55 Прощание. Ольга Аросева

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Наше счастливое завтра. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Человек, похожий на...

01:25 Прощание. Николай Крючков

02:10 Любимая игрушка рейхсфюрера СС

02:50 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия

03:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия

04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга



НТВ



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 3-я серия

20:50 Степные волки. 4-я серия

21:45 Пересуд. 3-я серия

22:40 Пересуд. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Презумпция невиновности

00:50 Пёс-2. Телохранители

01:40 Пёс-2. Новая соседка

02:40 Дикий. Сезон 1. Ордена и медали

03:20 Дикий. Сезон 1. Вервольф из Вышнегорска

04:00 Дикий. Сезон 1. Дальнобойщики

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место



Пятый канал



05:00 Известия

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки

06:30 Мой грех

08:25 Казаки. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Казаки. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Свои

19:00 Морские дьяволы-3. Квота на икру

20:00 След. Последний полет

20:45 След. Грязная история

21:40 След. Антикризисные меры

22:25 След. Папаша

23:10 Свои-3. Кто он?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Неформалка

01:20 След. Полиграф

02:05 След. Смертельное влечение

02:40 След. Ноу-хау

03:20 Детективы. Удар в голову

03:50 Детективы. Кровавый уикэнд

04:20 Детективы. Дурная дача



Домашний



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»

13:15 Порча. Проклятый автомобиль

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Стрекоза

14:55 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Проклятый автомобиль

23:10 Знахарка

23:40 Верну любимого. Стрекоза

00:15 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»

01:15 Исчезнувшая. 3-я и 4-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



ТНТ



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 2-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 272-я - 279-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 6-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 7-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 3-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 4-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

23:55 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 25-я серия

00:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 27-я серия

01:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

03:25 Comedy Баттл. 28-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 71-я серия



СТС



04:45 Воронины. Сезон 12. 16-я серия

05:10 Воронины. Сезон 12. 17-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

06:05 Три кота. Папин телефон

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 15-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 16-я серия

10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

10:25 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

15:10 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

17:35 Индиана Джонс и храм Судьбы

19:55 Последний рубеж

22:00 Регби. Нет пути назад

23:00 Регби. Отец

00:05 Девятая

02:00 Сквозные ранения

03:35 Воронины. Сезон 12. 15-я - 18-я серии



Матч ТВ



03:40 Вольная борьба. Чемпионат России

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

11:30 Есть тема!

12:25 Новости

12:30 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Человек президента: Линия на песке

16:50 Новости

16:55 Человек президента: Линия на песке

17:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир



РЕН ТВ



05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко

06:00 Документальный проект

07:00 С бодрым утром!

08:30 Новости

09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко

09:55 СОВБЕЗ

11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым

12:00 Информационная программа 112

12:30 Новости

13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным

14:00 Невероятно интересные истории

15:00 Засекреченные списки

16:00 Информационная программа 112

16:30 Новости

17:00 Тайны Чапман

18:00 Самые шокирующие гипотезы

19:00 Информационная программа 112

19:30 Новости

20:00 Плохие парни навсегда

22:20 Водить по-русски

23:00 Новости

23:25 Знаете ли вы, что?

00:30 Плохие парни-2

03:05 Самые шокирующие гипотезы

03:50 Тайны Чапман

04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко



Звезда



05:00 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение. Братиславско-Брновская наступательная операция

09:45 Семнадцать мгновений весны. 8-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Без права на славу

22:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

00:35 Нежный возраст

01:55 Розыгрыш

03:30 Близнецы

04:50 Сделано в СССР



Мосфильм. Золотая коллекция



04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии

05:50 Пять вечеров

07:30 Гадкий утенок

07:45 Паровозик из Ромашкова

08:00 Наш друг Пишичитай. 1-я - 3-я серии

08:35 Ох и Ах

08:45 Ох и Ах идут в поход

08:55 Дворянское гнездо

10:55 Чучело

13:10 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

14:55 Ночной экипаж

16:35 Раба любви

18:20 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии

19:55 Курьер

21:30 Белорусский вокзал

23:20 Зверь

00:55 Из жизни отдыхающих

02:15 Опасно для жизни!

03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии



Время начала передач - московское.



















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