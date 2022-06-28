Телепрограмма ТВ России на вторник 28 июня 2022 года

Программа передач телеканалов России на вторник 28 июня 2022 года - Первый канал, Россия 1, ТВЦ, НТВ, Пятый канал, Домашний, ТНТ, СТС, Матч, РЕН ТВ, Звезда и Мосфильм. Золотая коллекция.
Телепрограмма на 28.06.2022
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости
09:20 «АнтиФейк»
10:00 Жить здорово!
10:45 Информационный канал
12:00 Новости
12:15 Информационный канал
15:00 Новости
15:15 Информационный канал
18:00 Вечерние новости
18:20 Информационный канал
21:00 Время
21:45 «Миссия «Аметист». 2-я серия
22:45 Большая игра
23:45 Информационный канал
03:00 Новости
03:05 Информационный канал
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном
11:00 Вести
11:30 60 минут
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:55 Кто против?
17:00 Вести
17:30 60 минут
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Вечер с Владимиром Соловьевым
23:55 Анна Каренина. 2-я серия
00:55 Письма на стекле. 3-я серия
01:40 Письма на стекле. 4-я серия
02:45 По горячим следам. 15-я серия - «Дело о пропавшей активистке»
03:30 По горячим следам. 16-я серия - «Злой дух из санатория»
ТВЦ
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
05:20 Мой герой. Олеся Судзиловская
06:00 Настроение
08:20 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия
09:15 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия
10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Академия. 53-я серия
12:45 Академия. 54-я серия
13:45 Мой герой. Андрей Гусев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Спецы. 13-я серия
15:55 Спецы. 14-я серия
16:55 Прощание. Ольга Аросева
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Наше счастливое завтра. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Человек, похожий на...
01:25 Прощание. Николай Крючков
02:10 Любимая игрушка рейхсфюрера СС
02:50 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия
03:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия
04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
НТВ
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 3-я серия
20:50 Степные волки. 4-я серия
21:45 Пересуд. 3-я серия
22:40 Пересуд. 4-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Презумпция невиновности
00:50 Пёс-2. Телохранители
01:40 Пёс-2. Новая соседка
02:40 Дикий. Сезон 1. Ордена и медали
03:20 Дикий. Сезон 1. Вервольф из Вышнегорска
04:00 Дикий. Сезон 1. Дальнобойщики
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место
Пятый канал
05:00 Известия
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки
06:30 Мой грех
08:25 Казаки. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Казаки. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Свои
19:00 Морские дьяволы-3. Квота на икру
20:00 След. Последний полет
20:45 След. Грязная история
21:40 След. Антикризисные меры
22:25 След. Папаша
23:10 Свои-3. Кто он?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Неформалка
01:20 След. Полиграф
02:05 След. Смертельное влечение
02:40 След. Ноу-хау
03:20 Детективы. Удар в голову
03:50 Детективы. Кровавый уикэнд
04:20 Детективы. Дурная дача
Домашний
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»
13:15 Порча. Проклятый автомобиль
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Стрекоза
14:55 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Проклятый автомобиль
23:10 Знахарка
23:40 Верну любимого. Стрекоза
00:15 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»
01:15 Исчезнувшая. 3-я и 4-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
ТНТ
04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 2-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 272-я - 279-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 6-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 7-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 3-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 4-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
23:55 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 25-я серия
00:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 27-я серия
01:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
03:25 Comedy Баттл. 28-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 71-я серия
СТС
04:45 Воронины. Сезон 12. 16-я серия
05:10 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
06:05 Три кота. Папин телефон
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 15-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 16-я серия
10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
10:25 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
15:10 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
17:35 Индиана Джонс и храм Судьбы
19:55 Последний рубеж
22:00 Регби. Нет пути назад
23:00 Регби. Отец
00:05 Девятая
02:00 Сквозные ранения
03:35 Воронины. Сезон 12. 15-я - 18-я серии
Матч ТВ
03:40 Вольная борьба. Чемпионат России
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
11:30 Есть тема!
12:25 Новости
12:30 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Человек президента: Линия на песке
16:50 Новости
16:55 Человек президента: Линия на песке
17:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
РЕН ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
06:00 Документальный проект
07:00 С бодрым утром!
08:30 Новости
09:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко
09:55 СОВБЕЗ
11:00 Как устроен мир с Тимофеем Баженовым
12:00 Информационная программа 112
12:30 Новости
13:00 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
14:00 Невероятно интересные истории
15:00 Засекреченные списки
16:00 Информационная программа 112
16:30 Новости
17:00 Тайны Чапман
18:00 Самые шокирующие гипотезы
19:00 Информационная программа 112
19:30 Новости
20:00 Плохие парни навсегда
22:20 Водить по-русски
23:00 Новости
23:25 Знаете ли вы, что?
00:30 Плохие парни-2
03:05 Самые шокирующие гипотезы
03:50 Тайны Чапман
04:40 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко
Звезда
05:00 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение. Братиславско-Брновская наступательная операция
09:45 Семнадцать мгновений весны. 8-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Без права на славу
22:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
00:35 Нежный возраст
01:55 Розыгрыш
03:30 Близнецы
04:50 Сделано в СССР
Мосфильм. Золотая коллекция
04:20 Тайны следствия-2. «Роль жертвы», 1-я и 2-я серии
05:50 Пять вечеров
07:30 Гадкий утенок
07:45 Паровозик из Ромашкова
08:00 Наш друг Пишичитай. 1-я - 3-я серии
08:35 Ох и Ах
08:45 Ох и Ах идут в поход
08:55 Дворянское гнездо
10:55 Чучело
13:10 На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди
14:55 Ночной экипаж
16:35 Раба любви
18:20 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
19:55 Курьер
21:30 Белорусский вокзал
23:20 Зверь
00:55 Из жизни отдыхающих
02:15 Опасно для жизни!
03:40 Тайны следствия-2. «Черный бог», 1-я и 2-я серии
Время начала передач - московское.