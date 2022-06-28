Программа передач ТВЦ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.



28.06.2022



04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова

05:20 Мой герой. Олеся Судзиловская

06:00 Настроение

08:20 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия

09:15 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия

10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку

11:30 События

11:50 Петровка, 38

12:00 Академия. 53-я серия

12:45 Академия. 54-я серия

13:45 Мой герой. Андрей Гусев

14:30 События

14:50 Город новостей

15:00 Спецы. 13-я серия

15:55 Спецы. 14-я серия

16:55 Прощание. Ольга Аросева

17:50 События

18:10 Петровка, 38

18:25 Наше счастливое завтра. 5-я - 8-я серии

22:00 События

22:35 Закон и порядок

23:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»

00:00 События. 25-й час

00:30 Петровка, 38

00:45 Удар властью. Человек, похожий на...

01:25 Прощание. Николай Крючков

02:10 Любимая игрушка рейхсфюрера СС

02:50 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия

03:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия

04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга



В программе передач возможны изменения.