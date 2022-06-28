Программа передач ТВЦ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма ТВЦ на 28 июня 2022 года. В эфире ТВЦ запланированы следующие передачи.
28.06.2022
04:45 Короли эпизода. Светлана Харитонова
05:20 Мой герой. Олеся Судзиловская
06:00 Настроение
08:20 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия
09:15 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия
10:20 Владимир Гуляев. Такси на Дубровку
11:30 События
11:50 Петровка, 38
12:00 Академия. 53-я серия
12:45 Академия. 54-я серия
13:45 Мой герой. Андрей Гусев
14:30 События
14:50 Город новостей
15:00 Спецы. 13-я серия
15:55 Спецы. 14-я серия
16:55 Прощание. Ольга Аросева
17:50 События
18:10 Петровка, 38
18:25 Наше счастливое завтра. 5-я - 8-я серии
22:00 События
22:35 Закон и порядок
23:05 «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд»
00:00 События. 25-й час
00:30 Петровка, 38
00:45 Удар властью. Человек, похожий на...
01:25 Прощание. Николай Крючков
02:10 Любимая игрушка рейхсфюрера СС
02:50 Женская версия. Чисто советское убийство. 3-я серия
03:35 Женская версия. Чисто советское убийство. 4-я серия
04:25 Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга
В программе передач возможны изменения.