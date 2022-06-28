Программа передач НТВ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.
28.06.2022
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина
05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой
06:30 Утро. Самое лучшее
08:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим
09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии
10:00 Сегодня
10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии
13:00 Сегодня
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи
16:00 Сегодня
16:20 Сегодня в Москве
16:45 За гранью
17:50 ДНК
19:00 Сегодня
20:00 Степные волки. 3-я серия
20:50 Степные волки. 4-я серия
21:45 Пересуд. 3-я серия
22:40 Пересуд. 4-я серия
23:40 Сегодня в Москве
00:00 Пёс-2. Презумпция невиновности
00:50 Пёс-2. Телохранители
01:40 Пёс-2. Новая соседка
02:40 Дикий. Сезон 1. Ордена и медали
03:20 Дикий. Сезон 1. Вервольф из Вышнегорска
04:00 Дикий. Сезон 1. Дальнобойщики
04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место
В программе передач возможны изменения.