Программа передач НТВ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма НТВ на 28 июня 2022 года. В эфире НТВ запланированы следующие передачи.



28.06.2022



04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Бандитки с улицы Ленина

05:40 Улицы разбитых фонарей-9. Японский городовой

06:30 Утро. Самое лучшее

08:00 Сегодня

08:25 Мои университеты. Будущее за настоящим

09:25 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии

10:00 Сегодня

10:35 Морские дьяволы. Смерч. Судьбы. Сезон 1. «Вне закона», 2-я серия. «Опасные каникулы», 1-я и 2-я серии

13:00 Сегодня

13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи

16:00 Сегодня

16:20 Сегодня в Москве

16:45 За гранью

17:50 ДНК

19:00 Сегодня

20:00 Степные волки. 3-я серия

20:50 Степные волки. 4-я серия

21:45 Пересуд. 3-я серия

22:40 Пересуд. 4-я серия

23:40 Сегодня в Москве

00:00 Пёс-2. Презумпция невиновности

00:50 Пёс-2. Телохранители

01:40 Пёс-2. Новая соседка

02:40 Дикий. Сезон 1. Ордена и медали

03:20 Дикий. Сезон 1. Вервольф из Вышнегорска

04:00 Дикий. Сезон 1. Дальнобойщики

04:50 Улицы разбитых фонарей-9. Гиблое место



В программе передач возможны изменения.