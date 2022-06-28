Программа передач Пятого канала на 28 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.



28.06.2022



05:00 Известия

05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки

06:30 Мой грех

08:25 Казаки. 1-я серия

09:00 Известия

09:30 Казаки. 1-я - 4-я серии

13:00 Известия

13:30 Казаки. 5-я - 8-я серии

17:30 Известия

18:00 Морские дьяволы-3. Свои

19:00 Морские дьяволы-3. Квота на икру

20:00 След. Последний полет

20:45 След. Грязная история

21:40 След. Антикризисные меры

22:25 След. Папаша

23:10 Свои-3. Кто он?

00:00 Известия. Итоговый выпуск

00:30 След. Неформалка

01:20 След. Полиграф

02:05 След. Смертельное влечение

02:40 След. Ноу-хау

03:20 Детективы. Удар в голову

03:50 Детективы. Кровавый уикэнд

04:20 Детективы. Дурная дача



В программе передач возможны изменения.