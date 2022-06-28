Программа передач Пятого канала на 28 июня 2022 года

Телепрограмма Пятого канала на 28 июня 2022 года. В эфире Пятого канала транслируются следующие передачи.
28.06.2022
05:00 Известия
05:45 Улицы разбитых фонарей-3. Кошки-мышки
06:30 Мой грех
08:25 Казаки. 1-я серия
09:00 Известия
09:30 Казаки. 1-я - 4-я серии
13:00 Известия
13:30 Казаки. 5-я - 8-я серии
17:30 Известия
18:00 Морские дьяволы-3. Свои
19:00 Морские дьяволы-3. Квота на икру
20:00 След. Последний полет
20:45 След. Грязная история
21:40 След. Антикризисные меры
22:25 След. Папаша
23:10 Свои-3. Кто он?
00:00 Известия. Итоговый выпуск
00:30 След. Неформалка
01:20 След. Полиграф
02:05 След. Смертельное влечение
02:40 След. Ноу-хау
03:20 Детективы. Удар в голову
03:50 Детективы. Кровавый уикэнд
04:20 Детективы. Дурная дача
В программе передач возможны изменения.