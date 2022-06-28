Программа передач Домашний на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.
28.06.2022
04:35 Давай разведёмся!
05:25 По делам несовершеннолетних
09:00 Давай разведёмся!
10:00 Тест на отцовство
12:10 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»
13:15 Порча. Проклятый автомобиль
13:45 Знахарка
14:20 Верну любимого. Стрекоза
14:55 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии
19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии
22:40 Порча. Проклятый автомобиль
23:10 Знахарка
23:40 Верну любимого. Стрекоза
00:15 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»
01:15 Исчезнувшая. 3-я и 4-я серии
02:55 Тест на отцовство
04:35 Давай разведёмся!
В телепрограмме возможны изменения.