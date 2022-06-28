Программа передач Домашний на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Домашний на 28 июня 2022 года. В эфире канала Домашний запланированы следующие передачи.



28.06.2022



04:35 Давай разведёмся!

05:25 По делам несовершеннолетних

09:00 Давай разведёмся!

10:00 Тест на отцовство

12:10 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»

13:15 Порча. Проклятый автомобиль

13:45 Знахарка

14:20 Верну любимого. Стрекоза

14:55 Слепой поворот. 1-я - 4-я серии

19:00 Компаньонка. 1-я - 4-я серии

22:40 Порча. Проклятый автомобиль

23:10 Знахарка

23:40 Верну любимого. Стрекоза

00:15 Понять. Простить. «Шутник». «Второй шанс»

01:15 Исчезнувшая. 3-я и 4-я серии

02:55 Тест на отцовство

04:35 Давай разведёмся!



В телепрограмме возможны изменения.