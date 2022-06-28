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Программа передач ТНТ на 28 июня 2022 года


Телепрограмма ТНТ на 28 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.

28.06.2022

04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия
05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия
06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия
07:00 Смешарики
08:30 Модные игры. 2-я серия
09:00 Универ. Сезон 7. 272-я - 279-я серии
13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии
18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии
20:00 Детективное агентство Мухича. 6-я серия
20:30 Детективное агентство Мухича. 7-я серия
21:00 Полицейский с Рублевки-5. 3-я серия
21:30 Полицейский с Рублевки-5. 4-я серия
22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
23:55 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 25-я серия
00:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 27-я серия
01:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия
01:50 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия
02:35 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия
03:25 Comedy Баттл. 28-я серия
04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 71-я серия

В программе передач возможны изменения.









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