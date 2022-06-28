Программа передач ТНТ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма ТНТ на 28 июня 2022 года. В эфире ТНТ запланированы следующие передачи.



28.06.2022



04:55 Открытый микрофон. Сезон 4. 70-я серия

05:40 Однажды в России. Спецдайджест. 34-я серия

06:30 Однажды в России. Спецдайджест. 35-я серия

07:00 Смешарики

08:30 Модные игры. 2-я серия

09:00 Универ. Сезон 7. 272-я - 279-я серии

13:00 СашаТаня. Сезон 4. 131-я - 140-я серии

18:00 СашаТаня. Сезон 5. 205-я - 208-я серии

20:00 Детективное агентство Мухича. 6-я серия

20:30 Детективное агентство Мухича. 7-я серия

21:00 Полицейский с Рублевки-5. 3-я серия

21:30 Полицейский с Рублевки-5. 4-я серия

22:00 Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел

23:55 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 25-я серия

00:30 Милиционер с Рублевки. Сезон 2. 27-я серия

01:00 Однажды в России. Сезон 9. 218-я серия

01:50 Импровизация. Сезон 5. 115-я серия

02:35 Импровизация. Сезон 5. 116-я серия

03:25 Comedy Баттл. 28-я серия

04:10 Открытый микрофон. Сезон 3. 71-я серия



В программе передач возможны изменения.