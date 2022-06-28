Программа передач СТС на 28 июня 2022 года

Телепрограмма СТС на 28 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.



28.06.2022



04:45 Воронины. Сезон 12. 16-я серия

05:10 Воронины. Сезон 12. 17-я серия

05:35 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия

06:00 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия

06:05 Три кота. Папин телефон

06:10 Три кота

06:15 Драконы и всадники Олуха

07:00 Приключения Вуди и его друзей

09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 15-я серия

09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 16-я серия

10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин

10:25 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии

15:10 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега

17:35 Индиана Джонс и храм Судьбы

19:55 Последний рубеж

22:00 Регби. Нет пути назад

23:00 Регби. Отец

00:05 Девятая

02:00 Сквозные ранения

03:35 Воронины. Сезон 12. 15-я - 18-я серии



В программе передач возможны изменения.