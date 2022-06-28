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Программа передач СТС на 28 июня 2022 года


Телепрограмма СТС на 28 июня 2022 года. В эфире СТС запланированы следующие передачи.

28.06.2022

04:45 Воронины. Сезон 12. 16-я серия
05:10 Воронины. Сезон 12. 17-я серия
05:35 6 кадров. Сезон 7. 27-я серия
06:00 Ералаш. Сезон 1. 160-я серия
06:05 Три кота. Папин телефон
06:10 Три кота
06:15 Драконы и всадники Олуха
07:00 Приключения Вуди и его друзей
09:00 ПроСТО кухня. Сезон 5. 15-я серия
09:25 ПроСТО кухня. Сезон 5. 16-я серия
10:00 Уральские пельмени. #ктовдомехозяин
10:25 Кухня. Сезон 1. 1-я - 9-я серии
15:10 Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега
17:35 Индиана Джонс и храм Судьбы
19:55 Последний рубеж
22:00 Регби. Нет пути назад
23:00 Регби. Отец
00:05 Девятая
02:00 Сквозные ранения
03:35 Воронины. Сезон 12. 15-я - 18-я серии

В программе передач возможны изменения.









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