Программа передач Матч ТВ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.
28.06.2022
03:40 Вольная борьба. Чемпионат России
05:05 Громко
06:00 Новости
06:05 Все на Матч!
08:55 Новости
09:00 Специальный репортаж
09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)
11:30 Есть тема!
12:25 Новости
12:30 Специальный репортаж
13:00 Побег
14:55 Новости
15:00 Побег
15:55 Человек президента: Линия на песке
16:50 Новости
16:55 Человек президента: Линия на песке
17:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир
20:00 Все на Матч!
20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир
23:00 Все на Матч!
23:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино
00:50 Есть тема!
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир
03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир
В программе передач возможны изменения.