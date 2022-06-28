Программа передач Матч ТВ на 28 июня 2022 года

Телепрограмма Матч ТВ на 28 июня 2022 года. В эфире Матч ТВ запланированы следующие передачи.



28.06.2022



03:40 Вольная борьба. Чемпионат России

05:05 Громко

06:00 Новости

06:05 Все на Матч!

08:55 Новости

09:00 Специальный репортаж

09:20 Футбол. Лига Европы. «Ливерпуль» (Англия) - «Боруссия» (Дортмунд, Германия)

11:30 Есть тема!

12:25 Новости

12:30 Специальный репортаж

13:00 Побег

14:55 Новости

15:00 Побег

15:55 Человек президента: Линия на песке

16:50 Новости

16:55 Человек президента: Линия на песке

17:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир

20:00 Все на Матч!

20:50 Футбол. Чемпионат Европы среди юношей (U-19). 1/2 финала. Прямой эфир

23:00 Все на Матч!

23:45 Бокс. Bare Knuckle FC. Э. Брито - Л. Паломино

00:50 Есть тема!

01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Эмелек» (Эквадор) - «Атлетико Минейро» (Бразилия). Прямой эфир

03:25 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Аргентина). Прямой эфир



В программе передач возможны изменения.