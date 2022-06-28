Программа передач канала Звезда на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.
28.06.2022
05:00 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии
09:00 Новости дня
09:20 Освобождение. Братиславско-Брновская наступательная операция
09:45 Семнадцать мгновений весны. 8-я серия
11:20 Открытый эфир
13:00 Новости дня
13:25 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
14:00 Военные новости
14:05 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии
18:00 Новости дня
18:15 Специальный репортаж
18:50 Открытый эфир
20:50 Новости дня
21:50 Без права на славу
22:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете
00:35 Нежный возраст
01:55 Розыгрыш
03:30 Близнецы
04:50 Сделано в СССР
В программе передач возможны изменения.