Программа передач канала Звезда на 28 июня 2022 года

Телепрограмма канала Звезда на 28 июня 2022 года. В эфире канала Звезда запланированы следующие передачи.



28.06.2022



05:00 Морской патруль. Сезон 1. 1-я - 4-я серии

09:00 Новости дня

09:20 Освобождение. Братиславско-Брновская наступательная операция

09:45 Семнадцать мгновений весны. 8-я серия

11:20 Открытый эфир

13:00 Новости дня

13:25 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

14:00 Военные новости

14:05 Морской патруль. Сезон 1. 5-я - 8-я серии

18:00 Новости дня

18:15 Специальный репортаж

18:50 Открытый эфир

20:50 Новости дня

21:50 Без права на славу

22:55 Неслужебное задание 2: Взрыв на рассвете

00:35 Нежный возраст

01:55 Розыгрыш

03:30 Близнецы

04:50 Сделано в СССР



В программе передач возможны изменения.